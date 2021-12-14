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港島西 葉太自稱選情嚴峻 「勉強當選等於失敗」

【明報專訊】港島西由新民黨主席葉劉淑儀、民建聯副主席陳學鋒及非建制派離島區議員方龍飛3人競逐兩席。爭取連任的葉太稱自己選情嚴峻，因部分票倉如太古城被劃走、在離島無樁腳。對於勝算，葉太說「以我資歷，如果低票當選，影響公信力，勉強當選等於失敗」。陳學鋒稱選情「高危」，知名度與葉太有一定距離，亦因不知投票率，「唔知方龍飛拎唔拎到黃飛」，自言「從來都係爭第二席」。方龍飛則稱對選情有信心，但說「一係贏晒（最高票），一係輸晒，睇選民係咪信任我」，認為自己的支持者是「淺黃」至中間選民。

認多花時間助黨友拉票 現重返選區

葉太受訪時分析，自己高票的是山頂、南區海灣、太古城等區，但太古城被劃到港島東，西環的公屋則是陳學鋒票倉，加上她在離島無樁腳，較大黨民建聯輸蝕。她透露有打「高空戰」，開始經營年輕人較常用的Instagram和Twitter，另會爭取少數族裔、外籍選民支持，並用更多時間到離島拉票。葉太強調得到方方面面的支持，且是跨階層，曾協助腎病劏房戶上樓等，新民黨一直希望代表社會中間力量。

葉太早前常「過區」到港島東為黨友廖添誠拉票，反而少在港島西，她直認「的確係，我花唔少時間幫年輕人，但因為𠵱家（自己）選情嚴峻，要返自己選區，佢要自己顧自己喇」。葉太曾找來「半個行會」到街站撐場，有建制派私下形容儼如選特首般選立會，她回應稱「我只是想把我數十年從政的心得與市民分享」。

陳學鋒認難敵葉太「只爭第二」 自稱最有幹勁

另邊廂，陳學鋒稱自己在南區和離島知名度較低，要靠樁腳、義工幫忙，同樣打「高空戰」，惟質疑未必能令人轉投自己，只是令選舉「無咁悶」。他亦有洗樓，「選舉要透過接觸，若無咩知名度，選民對你無咩印象，就最好面對面，除了自己亦要靠地區團隊」。他說自己是最年輕、最有幹勁的候選人，「所有選區範圍走了幾轉，離島走了3轉以上」。

須候資審起步遲 方龍飛：無特別策略不會踩界

方龍飛說，早前因未知能否通過資審委審查，文宣較他人遲起步，但稱自己在南區成長，落區時很多街坊認得他，「咁樣睇係樂觀」，惟目前群眾對選舉消極，部分人因他能通過區議員宣誓、立會入閘而對他另有看法，但強調一直是溫和、支持民主的人。至於會否突出政治立場拉票，方說無特別策略，但不會「踩線過界」。

對於街站較少，方稱因為義工不多，「打街戰不夠對手多資源，靠網上宣傳」，本周會推出短片詳細講解政綱。

（直選專題）

相關字詞﹕陳學鋒 立法會選舉 地區直選 方龍飛 葉劉淑儀 港島西

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