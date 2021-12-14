港島東3建制齊「告急」 潘焯鴻爭高票 梁熙廖添誠稱低知名 吳秋北：獲「力保」屬謠傳

明報記者 何宛兒

潘焯鴻料票源闊 義工增長快

泛民與建制派過去在立法會選舉得票呈六四比。港島東唯一非建制候選人潘焯鴻受訪時稱有信心，因在街站知道選民反應，甚至從眼神接觸已「量度到（支持）增長情况」，認為選情「幾理想」；並稱義工數目增長快，由最初僅六七人增至現時八九十人，很多是年輕人。

潘以「中間派」自居，被問支持者政治光譜，他說從街站、網台節目反應、民調分析，相信票源較闊，「當然中間溫和最多，亦有泛民和少少建制」，部分建制派長者從網台節目認識他。對於在選舉論壇被攻擊政治立場搖擺，會否影響選情？他反指有關攻擊無聊，看事情不應用「顏色來分」，應看是非黑白。

潘焯鴻策略之一是與新界東南的非建制派候選人蔡明禧「拍住上」宣傳。潘解釋，與蔡同用「不躺平」為宣傳主軸；另會與工程界黃偉信合作。有傳他找來前高官站台，潘焯鴻稱擔心有反效果和被街坊批評，故未必會出此一着。新界東南候選人還有林素蔚和李世榮。工程界另一候選人為盧偉國。

黨大老站台 梁熙：做網非強項續「揼石仔」

建制派方面，梁熙形容現時是3個傳統建制候選人爭奪40%的建制選票，「一個非建制派爭60%」，自己選情落後，但說「都無咩奇招可以出，希望民建聯協助過的街坊都會出來投票」。報名至今經常獲重量級建制元老陪同落區，如民建聯元老曾鈺成、譚耀宗和葉國謙等，梁熙稱自己知名度低，冀透過元老向支持者介紹他。至於有否考慮多做網絡攻勢，他稱「做網絡開空頭支票，不是我們強項」，都是用傳統方式「揼石仔」做地面工作。

梁熙早前在選舉論壇說要爭取開「西灣河站」，但事實上該站已啟用36年，是否不熟區情？他再解釋當時想說「小西灣站」，只是一時口誤，承諾不論當選與否，日後都會多擺街站，接觸街坊聽訴求意見。

廖添誠：論壇幫到手 吳秋北：倘獲保毋須落力拉票

廖添誠受訪時強調自己是「真告急」，冀市民留意其政綱貼地、可行；在港島東服務數年，知道地區問題，「起碼我唔會講幫西灣河爭取地鐵站」，揶揄對手「不是做地區的」。至於如何突圍，廖稱要勤力開街站並配合網上宣傳，又評估選舉論壇表現「幫到」自己，不少市民因論壇認識他，主動對他表示支持。

新民黨主席葉劉淑儀在港島東有不少支持者，特別是中產屋苑，廖希望努力令認同葉太者投票給他。對於重點宣傳區，他說包括新民黨有地區發展主任的區、私人屋苑，因選舉時間短，屋苑拉票最集中；又謂希望吸引到淺黃票。

外界預料吳秋北選情看漲，他受訪時澄清「真係唔係穩陣」，形容4候選人票源分散，對自己選情「好擔心」，餘下時間會努力洗樓、擺街站接觸選民。他形容工聯會在港島一直有地區工作是其優勢，但如獲「力保」，便毋須每天落力拉票，形容對選情最大的保障仍是落區接觸選民。

（直選專題）