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中大3醫療科技中心進駐Inno HK 邁向產業化

【明報專訊】中文大學共有6間研發實驗室獲選進駐香港科學園的「Inno HK創新香港研發平台」，當中3間主要研發醫療科技，其中「創新診斷科技中心」期望開發更精準的無創產前檢測和癌症診斷技術；「香港微生物菌群創新中心」（圖）則研究利用腸道菌群，開發更多活體生物治療藥物；另包括「神經肌肉骨骼再生醫學中心」。中大副校長岑美霞稱，Inno HK實驗室的研究會朝產業化方向進發，亦會面向全中國及全世界市場，並期望內地放寬引入藥物及試劑盒的規管。

創新診斷科技中心由中大醫學院副院長盧煜明負責，他研發的無創產前檢測，以血液取代入侵性程序，及早診斷胎兒有否患唐氏綜合症等疾病，全球已有逾90個國家使用。團隊正研究將技術擴大應用至其他診斷，特別是與癌症相關和產前檢測，早前已與美國的癌症篩檢公司合作，推出鼻咽癌試劑，另正研究利用孕婦血液，檢測是否有妊娠毒血症。中心亦引進新一代基因排序儀器，期望將技術擴大至應用其他疾病診斷。

另一實驗室香港微生物菌群創新中心，由中大醫學院院長陳家亮及腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟負責，研究利用腸道菌群，為肥胖、癌症、自閉症等開發診斷及活體生物治療藥物。陳家亮說，研究在人糞提煉有助治療的細菌，例如自閉症兒童腸道的某幾組菌群成長較緩慢，若辨識有關細菌並在實驗室培植，冀將細菌製成膠囊作治療。

不少運動員都試過前十字韌帶受損甚至斷裂，神經肌肉骨骼再生醫學中心主任容樹恒，曾為不少知名運動員做手術處理骨傷，他指出，即使做手術植入新韌帶，一般也需一年以上才能康復，他與團隊正研究利用幹細胞製成的薄膜植入患者傷處，以加快癒合，正在老鼠身上測試，期望5年內可進行臨牀測試。此中心將於明年1月正式進駐科學園，將針對幹細胞療法、組織工程等5項範疇研究。

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