居屋禁售期擬延至5年

新一期涉逾8000伙 多個市區盤吸引

消息稱，房委會資助房屋小組料於下周加開會議，討論新一期居屋的選址、申請資格及銷售安排，亦料會同時討論收緊資助房屋的轉售限制事宜。根據運房局去年提交予立法會的資料，在2021/22至2023/24年度完工的居屋項目中，不少位處市區，而且尚未推售，預料將有機會納入新一期銷售計劃，包括近年罕見的港島居屋新盤、位於北角渣華道的單幢居屋，估計可提供約200伙；另一個居屋新盤則位於土瓜灣高山道，涉約500伙。其他新盤包括啟德2B2號地盤、安達臣道石礦場RS-1號地盤、西貢昭信路、沙田安睦街及東涌第54區的裕雅苑，分別有1800、1900、600、500及3300伙。

有意見憂影響居屋流動性

據了解，資助小組在下周會議預料亦會同時討論收緊居屋及綠置居單位轉售限制的事宜。現時居屋或綠置居業主，在買入單位的首兩年內，不得以高於原價轉售；但於第三年起，可以自行議定的價格，在居二市場轉售單位予白居二或綠表買家，但近年已經出現不少以高價轉售予白居二或綠表買家。

據悉，隨着下期推售的居屋項目涉及多個市區新盤，政府內部關注現行轉售限制下，或有機會再出現更熾熱炒風，正研究收緊轉售限制，其中一個研究方向是擬規定業主須住滿5年或以上才准轉售；若5年內要轉售，只能以不高於原價轉售予居二市場買家。不過，有意見擔心收緊轉售限制，會影響居屋單位的流動性。