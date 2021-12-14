圓玄播屠殺片惹爭議 設特別課疏導學生情緒

教育局昨表示，接獲市民就學校安排查詢及表達意見，稱校方已成立小組跟進，已安排老師及駐校社工密切留意學生情緒。

小一生稱不安可離開課室 另安排寫觀後感

圓玄小學小一及小四生昨分別向本報稱看過有關片段。小一李同學說，對片中「有人死去」的畫面感深刻，提到有同學感不太開心。但他記得倘當日不想收看，可向教師反映，離開課室。小四莫同學說，數名同學在課上觀看片段後回家哭起來，「覺得片段好恐怖、被嚇倒」；她說學校昨早安排一節特別班主任課，着學生寫下感受，她寫下感到不開心，「為他們感難過（feeling bad for the people），不知為何日本人要殺中國人」。

家長：應認識歷史 知國仇家恨

陳先生的孫子就讀該校小五，他昨接放學時稱未知孫子有否收看相關影片。但他表示自己是愛國者，平日會特意看南京大屠殺相關片段，「覺得這麼陰公，為何這樣對待我們中國人，我這般對日本人又行不行？」他認為學生應認識該段歷史，警惕自己不能如此待人，「知國仇家恨，永遠要讓他（學生）記得、刻骨銘心」，又覺得外界形容學校荼毒學生是沒意思。不過他建議初小生不適宜觀看涉及活埋、人體殘肢的畫面，校方不應揀選太殘暴的片段。

該校上周四（9日）德育堂使用官方的南京大屠殺教材，播放長約5分鐘短片，其中有約50秒日軍屠殺及平民受害片段，包括將被綑綁上身的人推入坑活埋、屍橫遍野等畫面。