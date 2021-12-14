小學避血腥片段 沙畫呈現大屠殺 或剪走殺戮部分 盼學生「銘記歷史珍惜和平」

【明報專訊】保良局香港道教聯合會圓玄小學被揭向小一生播放教育局建議的南京大屠殺教材片，令學生受驚嚇哭，教育局稱無硬性規定學校向所有級別播放。昨日為「南京大屠殺死難者國家公祭日」，有小學辦悼念活動，均避播屠殺畫面。培僑書院（小學部）選播由新華網製作，以沙畫呈現屠殺情境，配以倖存者錄音的影片，形容「學生已有震撼感覺」；另有小學雖採用當局建議播放的大屠殺影片，但事先剪走約1分鐘涉殺戮片段，且只讓高小生觀看，校方希望學生銘記歷史、反對戰爭和珍惜和平。
教育局早前建議全港中小學籌辦南京大屠殺84周年悼念活動，大圍的培僑書院（小學部）副校長王惠成說，安排教師昨日在早會向學生講解1937年日本侵華、南京淪陷，很多同胞遭殺害的歷史，並播放由新華網製作的沙畫片段，旁述是倖存者生前錄音，其中一幕8人家庭被劍包圍，有人下跪，在一聲亮劍音效後，旁述稱家中姊妹、弟弟和母親，「一起被打死了」。
受害者旁述 培僑校長：沙畫已有震撼感
王表示教育局提供的教材沒細分適用年級，在參考指引後，決定自行揀選教材，「教師亦提供當年南京人傷心表情、日軍進軍、建築物受破壞的圖片，加上教師口頭演繹，覺得學生已有震撼感覺」。他強調，學校認為毋須向小學生播放血腥畫面，解釋目的是為讓學生認識這段歷史，「希望學生珍惜和平」。
鳳溪校長引述學生看後感「很慘」
上水鳳溪第一小學校長朱偉林說昨早舉行升國旗儀式和奏唱國歌後，由他主持升旗下講話，提及南京大屠殺歷史，領全體師生默哀1分鐘。他指學校參考教育局通函，決定向高小學生播放教育局所建議的影片，但事前經副校長和德育及公民教育組檢視內容，剪走涉及殺戮、約長1分鐘的片段，「留下較中性的片段」。
朱說學校容許教師彈性安排活動，故個別班別沒有播放；又引述學生看完後得悉當年有人遭殺害有感「很慘」，但沒聽聞有學生情緒激動或大哭。他強調旨在讓學生銘記歷史、反對戰爭和珍愛和平，不是把仇恨帶給學生，而是「反思應否發動戰爭，在和平時代思考國與國、社會、兄弟之間和平共處」。
稱「國殤日」 楊潤雄冀放下仇恨
教育局長楊潤雄昨出席九龍工業學校南京大屠殺84周年悼念活動，據了解，其間播放5分鐘教材片。楊致辭提及「84年前的今天（即昨日）」，不只是「國難日」，更是「國殤日」，日本侵華是近世中國面對最大的厄困之一。但他盼學生明白正面價值和信念，學懂寬恕、放下仇恨、珍愛和平。