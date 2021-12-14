小學避血腥片段 沙畫呈現大屠殺 或剪走殺戮部分 盼學生「銘記歷史珍惜和平」

教育局早前建議全港中小學籌辦南京大屠殺84周年悼念活動，大圍的培僑書院（小學部）副校長王惠成說，安排教師昨日在早會向學生講解1937年日本侵華、南京淪陷，很多同胞遭殺害的歷史，並播放由新華網製作的沙畫片段，旁述是倖存者生前錄音，其中一幕8人家庭被劍包圍，有人下跪，在一聲亮劍音效後，旁述稱家中姊妹、弟弟和母親，「一起被打死了」。

受害者旁述 培僑校長：沙畫已有震撼感

王表示教育局提供的教材沒細分適用年級，在參考指引後，決定自行揀選教材，「教師亦提供當年南京人傷心表情、日軍進軍、建築物受破壞的圖片，加上教師口頭演繹，覺得學生已有震撼感覺」。他強調，學校認為毋須向小學生播放血腥畫面，解釋目的是為讓學生認識這段歷史，「希望學生珍惜和平」。

鳳溪校長引述學生看後感「很慘」

上水鳳溪第一小學校長朱偉林說昨早舉行升國旗儀式和奏唱國歌後，由他主持升旗下講話，提及南京大屠殺歷史，領全體師生默哀1分鐘。他指學校參考教育局通函，決定向高小學生播放教育局所建議的影片，但事前經副校長和德育及公民教育組檢視內容，剪走涉及殺戮、約長1分鐘的片段，「留下較中性的片段」。

朱說學校容許教師彈性安排活動，故個別班別沒有播放；又引述學生看完後得悉當年有人遭殺害有感「很慘」，但沒聽聞有學生情緒激動或大哭。他強調旨在讓學生銘記歷史、反對戰爭和珍愛和平，不是把仇恨帶給學生，而是「反思應否發動戰爭，在和平時代思考國與國、社會、兄弟之間和平共處」。

稱「國殤日」 楊潤雄冀放下仇恨

教育局長楊潤雄昨出席九龍工業學校南京大屠殺84周年悼念活動，據了解，其間播放5分鐘教材片。楊致辭提及「84年前的今天（即昨日）」，不只是「國難日」，更是「國殤日」，日本侵華是近世中國面對最大的厄困之一。但他盼學生明白正面價值和信念，學懂寬恕、放下仇恨、珍愛和平。