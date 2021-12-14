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指控方推論「好危險」 官拒方仲賢浸大學生會fb截圖呈堂

【明報專訊】浸大學生會前會長方仲賢（圖）前年8月6日在深水埗被指管有10支激光筆被捕，他另涉在知悉手機會被檢取作證物後重設手機，被控在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕、妨礙司法公正3罪，昨於區域法院續訊。區域法院法官游德康拒絕方仲賢及浸大學生會的近200張facebook頁面截圖呈堂，質疑控方假設被告反對警察，必然買激光筆攻擊警員，是「好危險」的推論，「必須拒諸門外」。游官另拒絕無綫新聞片段呈堂，方仲賢召開記者會及接受媒體訪問片段則獲准呈堂。

警員黃漢鋒早前供稱，曾在救護車上要求方把手機關機，並告知他將檢取手機作證物。庭上讀出救護員張家俊（音）的書面供辭，稱僅記得警員曾要求方「唔好用電話」及「𠵱家熄機」。

兩護士未見方在應診格用手機

控方案情亦稱，方仲賢的手機在他送抵明愛醫院後有重新配置紀錄。治理方的護士張琪琪（音）供稱，方在應診格內沒使用手機，另一名護士區婷婷（音）亦無印象方曾用手機。

控辯雙方續爭議部分控方證物能否呈堂，包括方仲賢及學生會facebook頁面截圖。控方稱帖文證明被告知悉反修例示威詳情，亦提及收集資金購買物資，可推論方購買激光筆意圖傷害他人身體；辯方則爭議帖文中無提及以激光筆襲警，又強調本案並非政治案件，示威相關言論應與本案無關。

質疑控方假設「反政府故擬傷警」

游官拒絕帖文呈堂，質疑控方假設被告「因為反政府，所以反警察，所以必定有意圖買雷射筆傷害警察，呢個係好危險嘅途徑」，認為帖文並非招認，亦未能證明被告購買激光筆的意圖，帶來的偏頗遠大於舉證價值。

准案發後方受訪片呈堂

控方亦申請方仲賢在案發後召開記者會及接受訪問片段呈堂，認為他在片段招認案發時在鴨寮街購買激光筆，以及警方曾出示委任證，與警方是否正當執行職務有關；他亦稱激光筆用作觀星，屬開脫罪責。

辯方則質疑片段絕大部分內容與本案無關，而即使他指稱之觀星用途並非真確，亦不代表他意圖以激光筆攻擊警員。游官接納片段為混合供辭，包含被告自願招認及開脫罪責，內容「並非模稜兩可」，批准內容呈堂。

至於無綫新聞拍攝示威者使用激光筆攻擊警方的片段，游官認為無助證明被告意圖使用激光筆作武器，拒絕呈堂。審訊今續。

明報記者

【案件編號：DCCC1119/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕妨礙司法公正 拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 鐳射筆 方仲賢 反修例運動

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