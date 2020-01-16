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扮做問卷尋獵物呃630萬 搗倫敦金集團拘18人

【明報專訊】警方偵破一宗倫敦金騙案，騙徒以街頭及隨機致電（cold call）方式做問卷調查，取得事主資料及投資背景以尋找「獵物」，並提供聲稱低風險高回報的倫敦金或貴價金屬投資計劃，騙取最少13名事主合共630萬元。警方上周四拘捕17男1女涉串謀詐騙，同時涉及洗黑錢最少1200萬元，被捕人包括詐騙集團主腦及骨幹。

警方相信最少7男6女受騙，每宗涉款5萬至160萬元不等。警方上周四搜查集團位於尖沙嘴的1000平方呎寫字樓，並在該處及新界九龍各地拘捕17男1女（21歲至33歲），檢獲大量電話、電腦、涉虛假陳述投資廣告、開戶文件、數簿、假證書及獎狀及5隻價值約100萬名表，警方亦凍結2個涉案戶口，涉款220萬元。

設公司網頁 塑成正當公司

警方相信涉案詐騙集團由今年初起運作，騙徒利用尖沙嘴一個商業大廈單位作電話傳銷中心，先設立公司網頁，聲稱可提供不同貴金屬投資，並將其塑造為正當投資公司。集團聘請無投資及金融背景的人為經紀，又在街頭或隨機致電訛稱問卷調查，套取事主資料及投資經驗等，之後聯絡事主介紹虛假的倫敦金投資計劃等。

扮炒賣蝕錢 編藉口拒交「餘額」

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，當事主表示有興趣時，騙徒會要求將金錢傳入指定戶口或支付現金等，之後會提供一個虛假網頁聲稱可讓事主做相關投資，並在網頁中營造短時間內炒賣直至無結餘的假象，實際上並無投資。當事主想取回餘額時，騙案會用不同藉口拒絕。鄧國軒續稱，經調查後發現涉事公司由不清楚公司運作的人開設，收取事主金錢的戶口是傀儡戶口，並轉帳至集團成員或經紀戶口。

相關字詞﹕倫敦金

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