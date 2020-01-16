缺長褲疑犯保釋後亡 監警：涉事警已遭警告 被問難反映嚴重 稱無法將過失與死亡「扯關係」

輕微投訴升 指警截查增

投訴警察課今年首11個月收到1312宗投訴，較去年同期1048宗升25.2%，輕微指控佔1220宗，「疏忽職守、行為不當及粗言穢語」及「疏忽職守」分別較去年同期升41.2%及42%；嚴重指控如恐嚇、濫用職權、毆打及揑造證據則減少33.3%至71.4%不等（見表）。警務處監管處長林曉彤昨在監警會聯席會議解釋，輕微投訴上升主因是「黑暴」後不少警員調返前線回復警務工作，與市民接觸、截停搜查增加，警方內部會加強檢討，更專業執行職務。監警會主席王沛詩認為，本港去年疫情下生活模式很大改變，很難作準，而今年與前年數字差別不大。

警稱傳媒組織指毋須訂共同指引

監警會就反修例事件向警方提出52項建議，警方累計完成39項，最新完成兩項包括明年首季借調兩名高級政府律師到警隊給予法律支援。至於檢討是否與傳媒制訂共同工作指引，警方稱已諮詢23個傳媒組織，組織認為毋須訂立共同指引，另警方已增加傳媒聯絡隊人手。會上警方未有交代所諮詢傳媒組織名單。

2019年7月21日元朗襲擊事件，有不少人投訴999電台無人接聽報案。梅達明稱，警方現已有預設電話錄音，告知正等候的報案者警方已知悉當日有何重大事故。另若有海量報案電話，會分流予專責小組、具999電台經驗的同事接聽。

反修例投訴多11宗屬實

截至今年11月24日，反修例事件衍生618宗須匯報投訴，監警會已收到550宗投訴調查報告，並通過457宗調查報告，包括123宗經全面調查。再多11項指控獲證明屬實或未經舉報但證明屬實，屬輕微指控，警員被口頭訓喻，包括前年11月17日有記者在尖沙嘴採訪，被警長以警方防線為由要求離開，記者投訴警長沒展示行動呼號；前年8月5日有市民與一名警長及一名警員在荔枝角天橋爭執，警員及警長涉用手機拍攝投訴人，另無展示警察編號。反修例事件衍生的投訴中，累計19項指控「獲證明屬實」及7宗指控「未經舉報但證明屬實」。