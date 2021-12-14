首就「起底」拘人 私隱署借警署押犯 疑犯涉網貼金錢糾紛者資料 籲勿轉發免違法

稱按例需48小時完成扣留

公署昨午在長沙灣分區警署門外簡報行動個案，為公署獲刑事檢控權後首宗拘捕行動。公署解釋，由於署方暫時無羈留設施，今次行動需借用警方場地，又稱根據法例，需在48小時內完成拘留。

個人資料私隱專員公署刑事調查組署理高級個人資料主任盧廸凡表示，被捕中國籍男子31歲，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」的罪行。該男子涉嫌在網上平台披露他人電話及地址等個人資料，初步調查疑涉金錢糾紛。公署收到事主報案後跟進，昨於西九龍採取行動，拘捕該名男子，行動中檢獲一部智能電話。該男子昨被拘留調查，公署會繼續調查案件。

被問到案件何時發生、涉及金額、疑犯披露了對方什麼資料、公署有否要求網上平台移除相關資料等，盧廸凡均以為免影響調查和檢控工作為由未有披露。

被問詳情 稱免影響調查不披露

盧又說，今次事件暫時無任何人轉載相關「起底」資料，但提醒若有人轉發涉及「起底」的資料，即使不是披露人，都可能違法，提醒市民切勿「手多多」，轉發相關「起底」內容亦可能違例。

根據《私隱條例》，獲授權人員須將被捕者帶往專員的辦事處進一步查訊，或將被捕人帶往警署，按照《警隊條例》處置；被捕人不得扣留超過48小時。據了解，昨拘捕行動由公署刑事調查組人員負責，未有與警方展開聯合行動，但借用了警方拘留設施。

私隱公署提醒，違反《私隱條例》第64（3A）條屬嚴重罪行，最高可處罰10萬元及監禁2年，市民切勿以身試法。《修訂條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交平台發布或轉載任何看來是「起底」的信息前都要三思，以免觸犯法例。

立法會於9月29日三讀通過將起底刑事化的《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，會上多名議員擔心公署執法人手不足及沒有執法經驗，政制及內地事務局長曾國衞當時回應稱，公署已聘請退休警務人員及相關律師協助，警方亦會支援。私隱專員鍾麗玲接受傳媒訪問時亦表示，新例賦予公署刑事調查及檢控權，公署收到投訴後毋須轉介警方跟進，可「一條龍」執法，現職員工會到警察訓練學院及律政司接受培訓。

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