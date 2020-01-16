警隊今年暫取錄570人 僅及目標37%

昨招募體驗日接532申請

警隊昨在黃竹坑警察學院舉行招募體驗日，除投考工作坊、體能測試及展覽外，今次招募日亦首設警隊專題演講，讓參加者進一步了解警隊工作，並安排不同部門，包括機動部隊、衝鋒隊、毒品調查科、警犬隊等介紹，參加者可即場報名投考及初步遴選，相關成績在3個月內有效。

警方表示，昨收到532份即場投考申請，分別187份申請見習督察、243份申請警員及102份申請輔警職位。資料顯示，警方今年5月30日及8月29日舉行的兩次招募體驗日，分別有1653人及1066人參加。

警稱三成取錄者有學位

陳純青表示，警方至今共取錄141名見察督察及429名警員，只及警方8月時公布目標約37%，承認招募工作有挑戰。他強調，警方着眼點並不是追趕招募目標，而是希望取錄達標的投考者，又稱在取錄者中，擁有學士學位的比例增至三成，強調「量係緊要，但質更緊要」。