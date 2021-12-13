收保護費不果砸酒樓 6黑漢被捕

保護費每月兩萬 破壞損失37萬

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，3名男子於上月18日到藍地一間剛轉手新張約1個月的酒樓勒索每月2萬元保護費，酒樓拒絕支付。至上周四下午，酒樓當時已落場，約10名職員準備晚市，7名身穿黑衣、戴口罩及手套的男子手持鐵槌、壘球棍及裝有紅色油漆的膠袋闖入破壞，臨走前潑淋紅油。眾人事後分別登上兩輛掛上假牌的私家車逃去，「掃場」過程約1分鐘，酒樓經點算後損失約37萬元。

揮棍淋油破壞 登假牌私家車

警方接報後，事發當晚以涉嫌勒索拘捕一名53歲姓李男子，李為屯門新義安猛人、花名「忽得超」。網上流傳酒樓被刑毁後的短片，見到酒樓的枱櫈東歪西倒，地面滿佈杯碟散片及紅油。

反三合會行動組探員經深入調查，鎖定7名「掃場」男子身分，於上周五（12日）起一連兩日再拘捕5名男子，年齡介乎18至22歲，懷疑他們破壞酒樓及淋紅油，行動中檢獲各人犯案時的衣物及手機等。

53歲被捕男子獲准保釋，下月上旬向警方報到，其餘5人仍被扣留調查。據了解，全部被捕男子均有黑社會新義安背景，報稱已退休及無業。

歐陽德表示，案發後警方已加強附近一帶巡邏，屯門警區刑事部亦展開為期數日的「犁庭掃穴」高調查牌行動，以遏止黑社會氣焰。

歐陽德強調，案件性質惡劣，不僅明目張膽目無法紀，更挑戰警方執法底線，呼籲若有附近商戶及業主在臨近新年曾遭收「陀地」，應盡快報案。他又呼籲市民若目擊「掃場」經過，及兩輛套上假牌私家車去向，可致電3661 3382與警方聯絡。