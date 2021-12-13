國際賽連環墮馬 日本騎師閉環送院 3人傷兩馬人道毁滅 馬會：防疫應變預計之內

被問政府過往曾否與馬會就今次突發情况商討應對方案、會否安排受傷日本騎師送往獨立隔離病房及如何確保減低社區傳播風險，民政事務局昨晚截稿前未回覆。

「君達星」失蹄 波及後方3馬

4場香港國際賽昨在沙田馬場舉行，逾1.74萬人觀賽。事發下午2時40分第5場1200米香港短途錦標，共12匹馬角逐，當群駒跑至彎位轉入直路時，位處外疊前列的9號馬「君達星」突失蹄，鞍上人希威森墮馬，後方潘頓策騎的5號馬「錶之未來」、田泰安策騎的8號馬「肥仔叻叻」及福永祐一策騎的2號馬「妙發靈機」相繼受波及，人仰馬翻。

其中兩人受傷倒卧草地，另兩人即時自行站起。意外中潘頓、希威森及福永祐一需由聖約翰救護車送往沙田威爾斯親王醫院，3人均清醒，其中福永祐一抵院時更豎起右手拇指。另一墮馬騎師田泰安無恙，可如常繼續策騎馬匹出賽。

受意外影響，「君達星」及「肥仔叻叻」分別一對前腿及右前腿受傷，需人道毁滅。而「妙發靈機」左前腿不良於行，「錶之未來」經檢驗無發現明顯異常之處。

希威森潘頓ICU留醫

鑑於墮馬意外及需掌握進一步情况，馬會決定該場賽事及餘下兩場國際賽頒獎儀式從簡，包括不播放國歌。根據醫管局資料，3名傷者年齡介乎24至45歲，情况穩定，惟至傍晚6時，其中兩人轉為嚴重，其餘一人仍穩定。

馬會賽馬事務執行總監夏定安會見傳媒時表示，希威森和潘頓在深切治療部留醫，前者髖骨可能骨折，後者上半身受傷；福永祐一則檢查有否出現骨折。馬會稱日本領事有到醫院探望。

日籍騎師屬豁免檢疫

馬會：措施獲政府同意

馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會已就每個可能發生情况作應變，包括競賽意外，閉環式管理仍可充分貫徹落實。他說海外騎師與本地騎師須分別送院及分開救治；醫院亦有既定機制，根據海外豁免者程序處理。醫護人員和急救員有適當防疫裝備，措施在政府同意下落實，馬會亦一直與政府人員緊密溝通。