遲來渡海泳 天冷160人未完賽 1200人參加4人不適 未見政治標語

9屆常客：今年最大浪

今年賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，至尖沙嘴星光大道為終點，與往年路線相反。自小患小兒麻痹的黃健明今年是第9次參加渡海泳，形容要「過五關」，除要有醫生紙證明適合參加、抽籤及通過水試之外，又指香港沒可讓冬泳泳員練習的凍水池，昨海浪較往年大，是參加多年以來最大浪的一年，惟途中不可與浪對抗，要順浪而游，最終憑意志及堅持完成賽事。

參加渡海泳5年的胡先生形容，過往兩年「痛苦」，認為只有游泳比較舒服及可與他人保持距離，而相隔兩年再復辦渡海泳等大型活動，可以「團結番大家、有啲正能量」，亦可藉游水「發泄下」，指若疫情控制得較好，都可繼續復辦大型賽事。

稱游水「發泄」 市民：可團結大家

醫管局表示，截至昨午4時，渡海泳有1女3男送院，其中1名男子已出院，其餘情况穩定，分別在廣華醫院及伊利沙伯醫院留醫。

渡海泳往年一般在10月舉行，今年則延至12月。籌委會主席趙展鴻稱，昨早水溫約攝氏21度，但泳手可能較習慣在泳池游泳，感覺或較冰冷，需時適應，水試時水溫亦達28度，或影響泳手發揮，但昨早海浪不太大，適合舉辦渡海泳。

警駐守入口 無人安檢不合格

另外，泳總早前呼籲參加者不要「搞政治」，又指如有泳手展示不適當標語會被禁止下水；昨早在灣仔近博覧道的起點入口處，有警員在場駐守。被問到是否有泳手未能通過保安檢查而未能落水，趙展鴻稱「完全無」，並稱大會早前已提示參加者，期望泳手「做番與眾同樂嘅嘢」。

10人沒接種紀錄 未能參賽

今屆賽事設防疫要求，參加者須接種兩劑新冠疫苗，亦須持有賽前48小時病毒檢測陰性證明，並使用「安心出行」進場。趙展鴻表示，泳手使用安心出行入場過程順利，約10人因未能提供接種紀錄未能參賽；又期望明年如疫情更穩定，可將名額增至3000至4000人，亦會再檢討及研究明年會否維持今次賽道。

渡海泳一向吸引不少政界中人參與，今年前會計界立法會議員梁繼昌和商務及經濟發展局政治助理馮海容亦有完成賽事。梁繼昌表示，昨水溫較以往低幾度，故穿上保暖衣，等候出發時較凍，亦因海水較凍「游得快咗」。但他認為往年以灣仔作終點，可朝着會展前進，今年終點改在星光大道，較難辨認實際位置，建議大會日後考慮在終點加設閃燈。他又形容，近尖沙嘴水面有少許如硫磺的異味，或許有水質問題。