羅致光：修例提升院舍質素 下屆審議

院舍配合新例 擬設過渡期

羅致光昨在網誌表示，過往4個財政年度8間資助安老院啟用，增加584個資助宿位，若以制定《安老服務規劃方案》時推算，2017至2021年間增加的資助護理安老院與護養院宿位需求約7681個，是供應增幅的13倍，若沒其他方法解決，輪候時間只會加速延長。

羅說，現屆政府啟動的興建安老院項目，最快要2023至2024年度才落成，需時最短是由舊校舍改建及私人賣地興建的安老院，兩者有助大幅度縮短院舍由規劃至建成的年期。

羅致光表示，政府要多管齊下，另一方法是如何增加巿場上合符質素要求的私營安老院，透過買位計劃增加資助宿位，政府2019/20年度起連續5年每年增購1000個甲一級宿位；另正檢討《安老院條例》，若一些安老院不改善情況，修改了法例後便不能再營運，但現時構思中會設過渡期。他說，對私院明顯選擇便是盡快改善服務至甲一水平，可以及時賣位予政府。

冀改善私院服務至甲一水平

羅致光表示，資助護理安老宿位輪候時間已由現屆政府開始時平均24個月，減至最近平均19個月，追落後還有一大段距離，上述5000個新增買位過程亦只行了一半，能否再縮減輪候時間，仍有待觀察。

羅說政府有責任增加安老宿位以滿足需要，但上策還是讓需求減少，居家安老是絕大多數長者的選擇，故增加家居照顧服務才是上策。