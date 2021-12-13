研究：復必泰對Omicron抗體減97％ 許樹昌料全民打3針 科委會月內商討

本港昨增5宗輸入確診個案，涉兩男三女，均已接種最少一劑新冠疫苗，其中62歲男子及50歲女子同乘航班CX252從英國抵港，同涉N501Y變異病毒株，惟未知是否涉Omicron；另兩宗帶L452R變異病毒株，其餘一宗則病毒量不足。昨另有少於5宗初步確診個案。

增5宗輸入 兩人同機英國返港

現時打針後仍可感染，面對Omicron疫苗效用或更低，港大及中大醫學院今年4月起聯合研究，安排10名已接種兩劑復必泰人士，在注射第二劑後約一個月內採集血液進行病毒中和測試，包括原始新冠病毒及由本港首宗個案分離出的Omicron變異株，以測試疫苗殺滅病毒的能力。

測試兩針後血清 未達保護水平

研究發現，已接種復必泰者的血液，面對原始新冠病毒及Omicron，中和抗體數量分別為320個及10個單位，顯示抗體水平減少約97%，兩者相距32倍，反映保護力顯著減低；過往研究顯示，至少要25個單位的中和抗體才能防止感染，意味面對Omicron，接種復必泰後抗體數量未達保護水平。

許樹昌表示，抗體只是其中一項免疫反應，而另一項是細胞介導免疫，不太可能受Omicron影響，可以預期疫苗對預防患者住院、出現重症及死亡仍有作用。團隊正為科興疫苗進行同類測試，有望最快下周發表結果，並將於下周測試接種加強劑者的血液。

許引述南非研究，同為接種兩劑復必泰者抽血測試，疫苗面對另一變異病毒株D614G，中和抗體水平為1321個單位，但對Omicron則只有32個單位，兩者相差達41倍；另有初步數據顯示，接種兩劑復必泰後10至14周，面對Omicron時保護率僅48.5%，但接種第三劑復必泰，保護率可升至75%，故相信除優先群組，本港其他市民稍後均需接種第三劑復必泰。科學委員會本月23日將開會，料討論擴展接種第三劑復必泰計劃。

食物及衛生局長陳肇始昨稱，科委會已建議打第三針，接下來將再開會檢視情况，並引述世界衛生組織指現時疫苗對Omicron有一定保護力，故除了籲未接種的市民應接種外，已打兩針的盡快打第三針。

陳肇始：嚴謹堵截符市民期望

陳又表示，本港有嚴謹措施堵截Omicron，5宗個案均在機場或檢疫酒店發現，未流入社區，目前已將逾70個國家列為A組指明地區、12個地區列為A+，抵港者均設嚴格檢疫要求。被問到隨着Omicron持續擴散，香港會否與全球隔絕，她相信這些措施都是市民期望，將繼續循此方向推行防疫，並會一直留意全球及本港專家建議。

另外，政府昨晚公布，因應毛里求斯和塞拉利昂出現Omicron確診個案，將該等地區列為A組指明地區，本周三（15日）凌晨零時生效，21天內曾逗留當地的非港人不准入境，港人則須打齊針並持認可檢測陰性紀錄方可登機回港，抵港後須於酒店檢疫21天，並接受6次檢測。

明報記者

（新冠疫情）