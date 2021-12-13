「第二梯隊」首挑大樑 知名度低自言弱勢

同區對手是民建聯主席李慧琼和報稱民主派的譚香文，楊永杰稱她們知名度高、有代表性，他形容自己弱勢，但有信心取勝；他說「大家都知我是建制派」，沒刻意吸中間票源，但自稱有過往投民主派的願意給他機會，亦有稱因他沒政黨背景而投給他。

楊永杰：沒政黨是優勢 顏汶羽：多落區

獲九龍西現屆議員梁美芬及前議員陳凱欣「加持」，梁文廣希望傳承兩人在該區的議席，但對於勝算，他稱自己處中間位置，未能評估。他指同區對手最難估計是馮檢基，「（唔知）有幾多人會念舊情繼續幫佢，要更加小心應對」；又指會投選愛國愛港陣營的選民，或會優先選擇民建聯的鄭泳舜，對自己不太有利。

顏汶羽說，過往5人參選「超級區議會」界別的團隊，各自在5個選區拉票，與現時獨自出戰分別不大，但他稱自己知名度較低，需多落區讓市民認識。對於九龍東有5人參選會否影響部署，他說別人不參選，不代表支持者會轉投他，認為現階段沒人可自以為勝算很大，更難言「穩陣」。

新丁陳進雄：第三路線難解釋

今屆選舉亦有不少新人參選。打正旗號走第三路線的民主思路陳進雄，為九龍東5名候選人之一，他自言是區內傾向民主派的唯一選擇，又說在街站解釋第三路線有難度，因此策略是告訴市民「唔投票即益咗建制派」，冀爭取選票。同區候選人胡健華指過去曾接觸親建制及民主派，形容自己一直從市民立場出發，能否獲得今屆選民認同需「選過先知」。他預計過往投票給建制大黨的選民，在沒有泛民參選下或有不同選擇。另一九東候選人李嘉欣至截稿前未有回覆。

梁美芬及陳凱欣為選委會界別候選人，該界別有51人參選，名單見明報網站選舉專頁（bit.ly/31XWoIk）。

（直選專題）