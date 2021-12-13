「老鬼」屢敗屢戰 難言勝算穩陣

今屆立法會選舉，九龍區分為東、中及西3個選區，共11名候選人，巧合地3區各有屢敗屢戰的政壇「老鬼」參選。九龍東鄧家彪、九龍中譚香文及九龍西馮檢基經歷多次立法會敗選，在新選舉制度下捲土重來，將如何評估勝算？馮檢基稱拉票時街坊反應熱情，但實際影響難以評估，「贏輸都有預備」。九龍東候選人最多，鄧家彪作為工聯會代表，外界預料勝算不低，但自言受過很大教訓的他相當謹慎，「人多變數多」。參選經驗多的譚香文認為新選制下要「摸石頭過河」，選情嚴峻。

明報記者 馮樂琳

馮：街坊「好冧」 實際難料

扎根深水埗多年的民協前主席馮檢基，總結他多年立法會選舉戰績，取得4勝2敗（見表），今屆重返老巢九龍西，他說街坊表現熱情，有街坊對他說：「你終於返來！」走入街市更有「豬肉佬」說：「成個街市豬肉佬都投你！」馮檢基笑言「聽落好冧」，對他「刻薄」的只是網民。

外界預期今屆選舉投票率偏低，馮認為對建制派影響相對輕微，他卻可能因此未能取得足夠票數，但他說經常參選都不為贏輸，是借選舉推動他處理社會問題的理念。

馮檢基稱向來甚少分析選情，難評估勝算，「贏輸都有預備」，但他預計或有選民無法接受建制派壟斷而投給他；又指同區另外兩候選人都是建制派，若他不參選就會自動當選，「70幾萬街坊由他們代表，我覺得很難頂」。他認為選民意識到壟斷問題，關鍵在有否足夠動力投票，讓他們知道不應放棄議會。

鄧：或有人想試「新口味」

譚：新選制摸石頭過河

九龍東有5名候選人，以工聯會鄧家彪參選經驗最豐富，但只有2012年循勞工界自動當選晉身議會。今屆第6次參選，知名度最高的他卻身處候選人最多的選區，笑言：「點解都係九龍東？」他指「人多變數多」，不排除有選民認為全部候選人是「愛國者」，不一定投給傳統建制派的他，或想試「新口味」。

鄧稱有信心支持他和工聯會的選民會投票，但難以評估其他選民取態，對於有說法指他選情較「穩陣」，他說2019年區議會選舉給他很大教訓，當時未曾有地區服務經驗的候選人當選，目前政治環境雖有分別，但未敢掉以輕心。

2004年當選會計界議員後，譚香文之後多屆都敗北而回。扎根黃大仙多年，今年出戰九龍中，她以書面回應本報提問，說今屆是全新的選舉，過去很多選舉經驗難直接應用，只能「摸着石頭過河」。被問到建制派和民主派都攻擊其政治取態，她自言在近兩年社會撕裂下，作為僅有參選的民主派，她受質疑是意料之中。

譚認為民主派選民雖多，但在過去的比例代表制下，民主派光譜拉闊，不同光譜之間的選民較難整合，她說只能盡力而為，「希望爭取每一位仍選擇留下來的香港人支持」，形容目前選情「相當嚴峻」。

李慧琼被指「穩陣」愈擔心

九龍區有兩名立法會議員競逐連任。經2018年立法會九龍西補選進入立法會的鄭泳舜，外界評估他勝算高，但他未敢說可穩奪席位，但形容選情「穩定」，惟不會放軟手腳。他大讚兩位對手，稱梁文廣年輕有朝氣，馮檢基有經驗。

民建聯主席李慧琼自2008年選舉起排首位參選，未嘗過敗仗。她說坊間有指她議席「穩陣」，但她認為選舉是一場競爭，認為她穩陣的人愈多愈要擔心，擔心他們因此不出來投票。

（直選專題）