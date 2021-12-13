港島東眼科重整 個案：白內障手術輪候快8月

分流個案 東華東院主力門診

港島東醫院聯網眼科部門主管高嘉莉表示，重整眼科服務後，東區醫院主力處理較複雜或需全身麻醉的眼科個案，如視網膜手術；東華東院眼科部門主力提供專科門診、日間病牀及手術室。高解釋，東華東院擁有完善診斷室，有助集中及快速為病人接受眼科檢查，東區醫院大型手術和麻醉科支援則有優勢，遂在有限資源下作相應安排。

高又表示，聯網目標於2024年第二季或之前，將東華醫院1.7萬名眼科專科門診病人轉到東華東院。重整服務今年7月正式推行，上述目標現已完成近四成，她形容進度理想，表示現階段會先轉移簡單或患有單一眼疾、健康比較穩定的病人。東華東院為應對增加的眼科日間服務量，已加強藥劑部、醫療檔案室及繳費處等服務，東區醫院將加強眼科病房及手術室支援，以配合住院病人及手術需要。

服務重整前，針對老年黃斑病變及糖尿病眼病的玻璃體內注射服務，病人需分4次到醫院檢查、評估，現在可按日間治療模式處理，只需到醫院一至兩次就能完成手術。

80歲的吳伯兩年前確診白內障，安排到東區醫院的手術原需輪候近3年。整合眼科服務後，他上月中在東華東院完成手術，輪候時間減近8個月。居於西灣河的吳伯表示，前往東華東院比較方便，對安排「非常滿意」。