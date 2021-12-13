舊地圖交叉點 藏界石線索

李澤恩說，尋找界石的難度在於文獻未記錄所有界石位置，「有無都不知道，總共有幾多塊更加不知」，不同年份出版的地圖，顯示的位置未必完全相同，故要對比及修正才能鎖定目標。不過，他說近期找到的3塊界石要牽涉兩種尋找方法，關鍵是找出「交叉點」，每當界線轉彎或與等高線等交疊，就可能有收穫。

他舉例，昨於玫瑰崗學校後山找到的界石，與早前與龍虎山找到的界石，都是以1960年代地圖顯示的維多利亞城界線，以及700呎等高線的相交點找到；至於摩星嶺則是維多利亞城兩條界線相交之處，與高度無關，但結果亦找到一塊「消失的界石」。

李澤恩說，現時無從得知還有多少界石有待發掘，不過會繼續循「交叉點」去尋找界石。

「香港行跡」尋軍部界石意外收穫

至於早前有份找到第8塊界石的「香港行跡」成員Ebee表示，本身並非研習歷史出身，只是愛好行山，並專注找尋及研究事地段及軍事界石，該組織本身搜尋一塊因道路重建而失蹤的軍部界石W24，無意中發現位於龍虎山的第8塊界石，可謂意外收穫。該界石位於高度700呎（約212米），與香港法例第一章《釋義及通則條例》附表1所載的「維多利亞市的界線」的「南面界線」文字敘述相符。Ebee表示希望界石重見天日可以引起大眾對歷史的關注，以了解這個擁有180多年歷史的城市。

（城市保育）