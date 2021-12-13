一日發現兩石 「維城界石」增至10塊 歷史研究組織盼原址保留 料更多界石將見天日

龍虎山界石上周曝光後染漆

至於另一塊於上星期日（5日）於西區龍虎山發現的界石，位置曝光後附近山坡及樹上出現漆油記號，甚至有小量漆油滴在界石上，李澤恩認為界石屬於歷史文物，被發現後應公開讓公眾得知，以及通知政府部門，按現有機制保育。他呼籲市民切勿破壞文物，又認為界石別具歷史價值，希望當局原址保留，長遠希望政府檢討現有機制，將更多非建築物列為法定古蹟。

李澤恩表示，昨發現的兩塊界石估計位於原址，未曾被移動，相信昔日用作勾劃城市的界線。他說現已被發現的界石均於道路旁，但近期發現的界石位於樹林內，估計昔日設立這些界石時，周圍環境可能較開揚，在遠處已可見到界石，後來城市擴展，界石隱沒在樹林內，但他認為應原址保留，以顯示昔日的維多利亞城劃界範圍。

李澤恩表示，為了尋找消失的界石，事前有不少準備工夫，包括翻查數十年前仍有維多利亞城邊界的地圖，與等高線交叉對位等，並非漫無目的地尋找，故不排除仍有機會找到更多「漏網」的界石（見另稿）。

玫瑰崗摩星嶺樹林發現

港島過去曾發現7塊維多利亞城界石，不過當中位於馬己仙峽道的界石於2007年遭移除，至今下落不明；若不計最近發現的3塊，港島區現存6塊界石。古蹟辦資料顯示，香港政府於1903年在香港設立多塊界石，當中只有克頓道的界石仍留在原位，其他大多因工程曾被移動。古蹟辦又表示，法例已訂明城市範圍，界石只是象徵標記，現成為標誌城市邊界的歷史遺蹟；其餘現存界石位於克頓道、寶雲道、黄泥涌道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道。

古蹟辦：倘確定價值 納保護名單

本報日前曾於上周日就另一組織「香港行跡」於龍虎山發現的第8塊界石向古蹟辦查詢，古蹟辦回覆稱，已實地視察及記錄，發現建造式樣與其他已記錄的維多利亞城界石相近，正深入研究，若該石碑的歷史價值獲確定，會把它納入「政府文物地點」名單，與法定古蹟和暫定古蹟、歷史建築及香港具考古研究價值的地點一起界定為「文物地點」保護；有需要時可為相關部門提供技術意見，協助設立說明牌。

古蹟辦稱，所有新工務工程項目均須研究會否影響「文物地點」，若有影響便須進行文物影響評估，並訂定緩解措施。漁護署發言人表示，位於龍虎山郊野公園範圍內的石碑，附近範圍並沒有任何工程，而就郊野公園內的古蹟，該署會聯絡相關部門及在有需要時尋求專業意見。

明報記者

（城市保育）

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