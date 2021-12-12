偕友通宵劈酒 中年漢伏屍酒樓

職員晨拍醒兩友 以為仍睡未理

事發昨午2時許，警方接獲觀塘榮業街2號振萬廣場3樓一間酒樓職員報案，稱一名男子倒臥廳房昏迷不醒。救護員接報到場，檢查後證實他已身亡，毋須送院。

現場消息稱，56歲姓文死者前晚（10日）與兩名男友人在上址用餐及喝酒，至打烊時仍無意欲離開，酒樓職員未有趕走他們，讓3人繼續通宵暢飲。至今晨酒樓職員上班時，發現3人在廂房倒頭大睡，地上有嘔吐物，其中兩人被職員拍醒後離去。

經理下午揭發 疑嘔吐物鯁死

職員以為另一名男子仍在睡覺故未為意，至下午2時許酒樓經理見死者仍未酒醒，再嘗試拍醒他，始發現他已無氣息，遂報警求助。救護員到場證實男子當場死亡，事主家屬其後趕到酒樓了解。

急症科專科醫生彭繼茂解釋，飲酒會影響中樞神經，體內酒精濃度愈高，身體反應受壓抑程度愈大，例如咽喉反應會減慢。分隔食道與氣道的「會厭」反應會減慢，令嘔吐物更易誤入及阻塞氣管，加上人受酒精影響下求生意欲降低，未必有動力及意識反應。他說，醉酒後側臥「不是最好方法」，但會減低鯁塞風險。