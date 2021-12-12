深夜蹈海救人獲獎 68歲翁笑謂仍青春

今年8月13日晚上約10時，袁鎮雄相約友人到尖沙嘴的九龍公眾碼頭釣魚，其間友人向他高呼「有人跌落海」，他眼見不遠處有女子在海面掙扎，當時已有途人拋下岸邊水泡，但女子不諳水性，未能游往水泡位置。

十多年沒游 逆流而上「喘晒氣」

袁鎮雄形容，當時她「含住啖水講唔到嘢，叫救命都叫唔到」，眼見情况危急，即使他已十多年沒游水，仍毅然跳海救人。他說整個救人過程歷時10多分鐘，最深刻是游至臨近岸邊時，二人要與逆水流搏鬥，最終需沿着水流游到較遠碼頭，將女子救回岸上。袁稱對方清醒無受傷，自己上岸後則「好攰、喘晒氣」，今次是首次下水救人，身穿衣服游泳更是特別困難。

警救失足休班同袍獲獎

被問到已年近七旬為何仍毫不猶豫下水救人，他笑言「覺得自己仲好青春，好有活力」，情况危急下亦無特別思考自己安危。他從未想過救人可獲獎，助人全因感覺生命寶貴，「能夠幫到人，自己亦好開心」。

義務工作發展局（義工局）昨舉行「2021國際義工日嘉許禮」，除表揚及嘉許積極參與義務工作的義工及團隊，頒發逾200個獎項，亦以「義勇獎」嘉許見義勇為、冒生命危險拯救別人的市民。除了袁鎮雄，本身為警務人員的陳楚謙及古文輝亦獲獎，其中陳也是拯救墮海女子，古則協助拯救失足暈倒險墜崖的休班同袍。