紅潮專家研微藻淨水減碳 一物三用冀港污水廠應用

明報記者 馬耀森

前公開大學（現稱都會大學）科技學院院長何建宗研究紅潮近40年，他於2018年退休後，在中大深圳研究院設辦事處，繼續研究微藻減碳及淨化污水等技術，去年在佛山舉行的第24屆全國發明展覽會上，以自行研發的微藻養植反應器技術，獲頒大灣區項目科技創新特別獎。何建宗今年中回港，在科學園設立辦事處，並在上水金錢村自資開設研究中心，做各種培植微藻實驗，並蒐集數據，希望吸引投資者，創立香港品牌，在本地大量生產微藻。他說正申請低碳綠色科研基金，若獲批撥款，會應用於研究微藻減碳技術和應用。

可製飼料燃料美容產品

何建宗解釋，香港水域不時出現紅潮，海水中的藻類大量繁殖，令海水缺氧，導致大量魚類死亡，對漁業來說是災難，然而形成紅潮的藻類極具開發潛力，除了吸收大氣中的二氧化碳，亦可淨化污水，而微藻本身可產生出大量蛋白質、纖維及碳水化合物，可用作禽畜飼料，亦可提煉藻類細胞中的油脂製成生物柴油，甚至飛機燃料；藻類細胞中含有蝦青素、DHA等抗氧化物質，則可製成美容產品，用途廣泛。

何說，微藻泛指在顯微鏡下才能分辨其形態的單細胞植物，生長迅速，利用光合作用便可生長，本身不消耗能源，符合可持續發展原則。本港過去曾受大規模紅潮侵襲，何建宗研究並分析紅潮影響珠三角沿海的問題，後來發現紅潮令水中的魚類死亡，但同時水中的污染物如氮和磷減少，故聚焦研究以微藻淨化污水。

自資設實驗場 研「雞尾酒」混藻類

何建宗在上水金錢村的實驗場內有多個自行研發的微藻養植「反應器」，以透明玻璃纖維圓筒製造，需要不斷打氣，令微藻翻動。他說研究團隊正試驗以「雞尾酒」方式將多種不同特性的藻類混合，以適應不同的天氣、光度和鹽度，希望做到產量穩定，以及改良培植微藻佔地面積大的缺點。

渠署淨水設施測試 成效理想

現時本港污水處理廠以「三級處理」為最高級。何建宗說，其中一個程序是以生物方式去除水中的營養物，成本較高，故未普遍採用，而微藻同樣可除去污水中的氮和磷，達到三級的排放標準，惟要試驗並篩選能適應本港生活污水鹽度較高的藻類。他向渠務署申請在元朗淨水設施內騰出部分設施，測試以微藻處理部分污水，除去水中的氮和磷，他認為成效理想。

渠署：仍在研發 未擬污水廠應用

渠務署回應本報查詢表示，早前曾應科研團體的申請，騰出部分設施予微藻污水處理項目作實地試驗之用，有關技術目前仍處於研發階段，署方現未有計劃將有關技術應用於污水處理廠。

（城市保育）