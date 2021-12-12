六旬高血壓婦打科興兩日亡 子要求警調查

醫生信未提曾打針 拒接受

馮先生的母親李女士60歲，本患高血壓，近月出現氣喘、疲倦及肺水腫等。醫管局表示，她因輕微心臟衰竭及氣促，8月23日曾入住伊利沙伯醫院，治療後於8月26日出院。李女士其後於9及10月向一名心臟科專科醫生求診，馮先生引述家人稱，該醫生曾於其母覆診時，口頭表示母親適合接種新冠疫苗。

10月10日，李女士在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗，11月7日下午再接種第二劑，11月9日上午在家中離世。馮先生當時身在英國，他引述家人稱，母親逝世當日，到場警員囑家人向上述醫生索取病歷，該醫生當時寫予殮房的信並無提及曾打針，稱「相信死因與潛在的心力衰竭和潛在的心律失常有關」。

家屬指獲口頭稱可打針 醫生：不評論

馮先生不滿信件內容，未有提交殮房，質疑該醫生在母親離世前至少3周未有覆診，又未曾解剖，憑何理據推斷死因屬心臟問題，「如果無接觸死者的情况下就判斷死因，我覺得不是一個很專業的情况」，計劃向醫委會投訴該醫生。

馮先生上周三曾到該醫生診所打算對質，職員稱醫生外出做手術，該醫生回覆本報稱不受訪及掛斷電話，其後再覆短訊說不評論。

死因裁判官批准遺體毋須解剖下火化，馮先生稱家屬已拒收死亡證，計劃去信死因庭，要求警方調查。

衛生署表示，轄下法醫服務已於11月10日以疫苗接種關注事件通報上述個案，死因為高血壓心臟病，已按機制於12月6日新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會會議上報告。

（新冠疫情）