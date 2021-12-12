英研究：復必泰Omicron保護率遠遜Delta 打兩劑後25周跌至34%

【明報專訊】新冠病毒變異株Omicron被公諸於世逾半個月後，英國最新研究發現接種兩劑復必泰疫苗不足以防止感染Omicron，其保護率明顯低於針對Delta的保護率，打兩針25周後的保護率可跌至34.2%；即使打加強劑兩周後可升至75.5%，但仍低於針對Delta的92.6%。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌建議長者及免疫力較弱者應盡快打第三針，聯席科學委員將於月底討論其餘人士的第三針安排，料「好快有得打」。
英國衛生安全局、倫敦衛生與熱帶醫學院等機構以當地檢測和確診資料分析Omicron對復必泰及阿斯利康疫苗影響，分析的數據包括逾500宗出現病徵的Omicron個案、逾5.6萬宗Delta個案，並以13萬宗檢測陰性個案對照，結果正待同儕評審。
據研究的預印本，打兩針復必泰2至9周後，針對Omicron及Delta的保護率同為約88%，即有打針的人感染這兩種變種病毒的風險，比無打針者低88%。不過，打針滿10周後，對抗Omicron的保護率跌幅較大，至25周或以後可跌至34.2%，但針對Delta仍有63.5%。
第三針後Omicron保護率75%
研究顯示，接種加強劑兩周後可提升對抗變種的保護率，針對Omicron的保護率可升至75.5%，針對Delta更升至92.6%（見表），但英國推出加強劑接種計劃時間尚短，研究未能分析加強劑保護力的持久度。
缺個案 暫難判斷重症保護率
研究結論稱，對於出現病徵的個案來說，針對Omicron的疫苗保護率明顯低於針對Delta的保護率，且打兩針復必泰不足以防止感染Omicron及其帶來的輕微個案，但無法判斷Omicron重症的疫苗保護率，因其個案數字小，且重症會較遲出現。