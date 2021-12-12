英研究：復必泰Omicron保護率遠遜Delta 打兩劑後25周跌至34%

英國衛生安全局、倫敦衛生與熱帶醫學院等機構以當地檢測和確診資料分析Omicron對復必泰及阿斯利康疫苗影響，分析的數據包括逾500宗出現病徵的Omicron個案、逾5.6萬宗Delta個案，並以13萬宗檢測陰性個案對照，結果正待同儕評審。

據研究的預印本，打兩針復必泰2至9周後，針對Omicron及Delta的保護率同為約88%，即有打針的人感染這兩種變種病毒的風險，比無打針者低88%。不過，打針滿10周後，對抗Omicron的保護率跌幅較大，至25周或以後可跌至34.2%，但針對Delta仍有63.5%。

第三針後Omicron保護率75%

研究顯示，接種加強劑兩周後可提升對抗變種的保護率，針對Omicron的保護率可升至75.5%，針對Delta更升至92.6%（見表），但英國推出加強劑接種計劃時間尚短，研究未能分析加強劑保護力的持久度。

缺個案 暫難判斷重症保護率

研究結論稱，對於出現病徵的個案來說，針對Omicron的疫苗保護率明顯低於針對Delta的保護率，且打兩針復必泰不足以防止感染Omicron及其帶來的輕微個案，但無法判斷Omicron重症的疫苗保護率，因其個案數字小，且重症會較遲出現。

（新冠疫情）