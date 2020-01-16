指「安心」不合理 fb組團街頭「野餐」 心愛菜式無法外賣寧戒吃 「愈要強制愈想堅持」

明報記者 黃心悅

「香港安心野餐group」管理員Birdy及阿Bu是藝術工作者，自12月9日起拒絕堂食，昨日第三度「野餐」。二人昨午與朋友Sogun到沙田百步梯開餐，他們在野餐墊放上「安心野餐」4隻大字的A4紙，以及一張野餐插畫，上面寫着「我哋……只係想食飯咋」。不少途人投以奇異目光，阿Bu又把醬汁滴到襪上，顯得有點狼狽，但3人還是吃得津津有味。

食衛局12月6日公布入食肆須掃安心時稱，「為更有效和精準地追蹤確診個案、評估暴露風險及為相關人士進行病毒檢測，我們有必要執行相關措施」。Birdy質疑，「第一，你又話唔追蹤，但你又話要用因為要追蹤病者； 第二，真係無本土感染嘛。」她又說，最抗拒是安心出行可「追住（記錄）」自己去過什麼地方，「最表面就是會知道你去邊度吃飯，去過咩地方」。

入戲院被問何不用安心 萌念開群組

Birdy說，開群組萌念於數月前入戲院，有七八成人「寫紙仔」，有年紀較大的人說：「點解咁得意？點解啲人唔用安心出行？」她心想有些地方仍可講自己想法，遂回應：「係咁得意㗎啦，呢度文化之地，啲人係鍾意寫字嘅。」

後來，入政府場所須用安心出行，常到圖書館的她心想「咁咪唔入（圖書館）囉，（食肆）之前可以選擇填紙仔，還有選擇餘地」。近日連入食肆都強制，她形容「政府選擇性禁堂食」，開始想找一班與她想法一樣的人，「我知道唔多，但如果我知道有，我會更堅定」。安心野餐群組現有200多人，Birdy說大部分都是認識她的人，但已比她想像中多。群組裏有人分享吃了什麼，有人提醒帶備露營椅野餐更舒服，也有人私訊專頁，打了「千字文」為他們打氣。

在街上用膳，Birdy說每次都需拿着體積不小的野餐墊、外賣餐具及食物尋用餐好地方，一個女孩或略吃力，食物難免變涼。她憶述第一次在旺角行人天橋野餐，本想買她最愛吃的手工麻香麵線，但職員說這道菜無法外賣，「變相一日有安心出行，一日我都無得食」，但她願意戒掉最愛的食物。

擬偕食肆寫外賣食評推野餐套裝

她又計劃與外賣食肆合作，寫外賣食評，更打算和他們設計並推出「野餐套裝」，「好多人堂食係因為覺得方便，如果令野餐變得方便，咪會更多人野餐囉！有個咁嘅信念，就勇敢多少少，堅毅多少少做。慢慢行前多啲，可能唔係你行前，可能係其他人行後，你就已經喺前面」。

（新冠疫情）