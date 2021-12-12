竹篙灣可投票 檢疫酒店不可 隔離者批不公

同是地區直選及功能界別選民的陳說，選舉事務處早前公布不會在檢疫酒店設票站，他已感做法不合理，雖已盡量安排提早返港，但因外地工作延誤，最終要在酒店隔離至本月22日，將錯過投票，大感失望。

本港因應變種病毒而加強檢疫，在A組指明地區返港的港人須在酒店檢疫21天，但個別地區如美國、尼日利亞等需加強對Omicron的監測，從有關地區返港者須先到檢疫中心隔離7天，再轉到酒店隔離。陳認為做法會令同一類人的投票權變得不一樣，並不合理。他認為香港檢疫酒店非常嚴密，理應有條件作特別安排，讓在酒店檢疫者投票。

選舉處：早呼籲提早返港

選舉事務處表示，考慮到竹篙灣檢疫中心有充足及合適位置設立票站，徵詢衛生防護中心後在該處設票站，而檢疫酒店供從指明地區抵港者強制檢疫，部分因面積所限，未必適合，因此不會在檢疫酒店設票站。處方表示已多次呼籲在外地的選民如有意投票，應安排提早返港。

（立法會選舉）