李華明社工身分撐狄志遠 稱已準備被黨處分

稱若退黨反顯理虧

李華明說，狄志遠在社福界的兩名對手均屬建制派，他不希望議會「清一色」，而民主黨不派人參選，他欲以個人身分支持狄志遠又被黨否決，故決定「豁出去」，以「資深社工」身分，「有情有義」地支持相識35年的狄參選，「幫得幾多得幾多」。他說有心理準備面對黨內紀律程序，未有正面回應是否接受最終或被革除黨籍，僅稱面對黨內質詢時會據理力爭，又說出席活動前有通知羅健熙，未獲回覆。

被問為何不先退黨，他稱若退黨支持狄會顯得「理虧」，認為自己有道理，現時挑戰黨內中委決定，是冀以行動讓公眾評理，重申不會主動退黨。他說據其了解，中委會早前並非按狄志遠回覆該黨的問卷答案而否決其支持狄的申請，而是因作為選委的狄曾提名該黨「唔鍾意」的人。

對於民主黨副主席梁翊婷早前亦簽署同意書支持其他候選人，李說兩人情况不同，梁是副主席，「自己咩都唔係」，稱體諒梁翊婷的做法。

狄稱李給他「抗疫力」面對批評

狄志遠說自己已詳細回答民主黨的問卷，對被拒絕感委屈。他說明白李華明背負巨大壓力，對他「兩脇插刀」現身支持非常感動，又稱李是他的「BioNTech」，給他「抗疫力」面對批評。

社福界候選人尚有民建聯朱麗玲及葉湛溪。

（立法會選舉）