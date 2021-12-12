社評指立選是騙局 提杯葛 港府函星期日泰晤士報抗議失實

稱煽動杯葛違法 境外適用

有關社評題為「中國露出真面目——而並不漂亮」（China shows its true colours — and they're not pretty），文中指香港即將舉辦的立法會選舉是個「騙局」（sham），只容許經官方確定及審查的「愛國者」參與，而唯一在選舉中帶來「民主勝利」的方法就是選民予以杯葛，以低投票人數讓官方尷尬，惟這僅屬「代價慘痛的勝利」（pyrrhic victory）。

羅莘桉本月8日去信該報斥該篇社評失實，反駁並澄清「愛國者治港」制度能保障主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，社評稱「只容愛國者參與的選舉是騙局」屬毫無根據指控。羅提醒選舉期內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票屬違法行為，適用於香港境內或其他地方。

《華爾街日報》早前發表社評，指杯葛及投白票是港人表達政治觀點的最後方式之一，政制及內地事務局長曾國衞其後去信該報斥社評「失實」，指煽動不投票、投廢票屬違法，保留追究權利。

（立法會選舉）