稱「外國代理人」阻撓 李家超籲投票還擊 高官齊谷票 學者：成下屆留任「考勤紀錄」

李家超昨以「踴躍投票 不讓破壞力量得逞」為題發表網誌，開首即說：「誰最不想12月19日立法會選舉成功舉行，肯定是反中亂港分子。」稱「反中亂港分子」不想香港變「治」變「興」，也不想一國兩制成功，故此千方百計污衊《港區國安法》、反對愛國者治港，「並圖謀以各種手段破壞和干擾今次選舉」。

他表示，香港在國安法實施後由亂變治，但破壞力量未根絕，「很多『外國代理人』仍潛伏在香港，刻意阻撓完善了的選舉的成功落實。破壞力量因被拒諸立法會門外，因此煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功」。他呼籲選民踴躍投票，「積極投票是打擊破壞力量的一個最直接的方法，是不讓破壞力量得逞的必需舉措」。

翻查資料，連同李家超在內，特區3名司長及13名局長過去一周先後以不同方式呼籲選民投票，如財政司長陳茂波落區派宣傳投票單張、勞工及福利局長羅致光拍片催票、教育局長楊潤雄則去信教育界選民呼籲投票等。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，從特區政府角度，當然希望社會對今次選舉投票的反應與他們想像的脗合，「完善咗選舉喎，無理由唔出嚟投票啦」。他說，連全國港澳研究會副會長劉兆佳等建制派都對高投票率沒有期望，相信政府也知道要提高投票率難度極高，「好似李家超咁『政治鬥爭式論述』更加會適得其反」。

學者：政治鬥爭論述適得其反

他認為官員在社會對投票反應冷淡下，仍先後以不同方式動員谷票，並各自突出其催票的論述能力，除了因為要「交功課」，料因這也是官員的一項考勤紀錄，影響下屆留任與否，「所以個個都要突顯有做到嘢，『呼籲投票』一句都不能少」。

陳智思范鴻齡史立德加入催票

行政會議會成員亦加入催票之列，行會召集人陳智思昨出席公開活動時說，立法會議員肩負重任，與行政機關合作，也協助香港解決問題，如解決近兩年因疫情引起的經濟及民生問題等，所以市民應當支持選舉，呼籲市民投票。醫管局主席范鴻齡昨亦呼籲全體員工踴躍投票，稱「完善」選舉制度後，選民可透過選票選出合適的立法會代表，全面落實「愛國者治港」。

廠商會會長史立德昨在工展會開幕禮致辭時說，是次選舉對香港未來發展非常重要，呼籲市民踴躍投票，選出有才德、做實事、能令香港更加美好的立法會議員；就連9名工展小姐候選人在宣傳活動時，也呼籲市民投票。

康署關圖書館「便利投票」

另外，康文署昨宣布，為配合選舉，香港仔公共圖書館包括自修室會在選舉當日暫停開放，「以便選民前往位於香港仔體育館的投票站投票」；圖書館當日會提供還書箱服務。

明報記者

（立法會選舉）