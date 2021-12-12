溜後車禍法籍女不治 菲裔司機控危駕致死

一人仍危殆 司機明提堂

該27歲法籍女子意外後昏迷，留醫瑪麗醫院，延至昨傍晚6時35分不治。截至昨晚7時半，一名31歲法籍女子仍危殆，另一男子情况穩定，其餘傷者已出院。肇事私家車被拖到鰂魚涌汽車扣留中心，等候警方檢查機件及進一步調查，車尾以黑膠袋覆蓋以保存證據。涉事44歲菲律賓籍女司機昨被暫控一項危險駕駛引致他人死亡罪，明天東區裁判法院提堂。

溜後時左門打開 路旁兩女捲車底

昨日曝光的閉路電視影片顯示意外其中約6秒過程，私家車溜後時左邊車門一直打開，車尾向下高速衝落斜路，打開的車門幾乎撞倒一名途人，幸他及時閃開，另有一輛電單車在私家車溜後前一刻左轉入伊利近街避過一劫。私家車繼續溜後，撞倒一間酒吧外路旁聊天的兩名女子，兩女在毫無預警下被左車尾撞倒，有人被捲入車底，大批途人見狀隨即上前協助。

事發現場昨日恢復正常通車，被私家車尾撞到的欄杆有膠馬及雪糕筒圍封，附近攤檔照常營業。在事發斜路底擺檔10多年的李女士稱，上址不時發生交通意外，近年曾兩度有車失事衝落斜路撞向石壆。意外後李女士稱子女「打鑼咁搵我」，但她認為「各安天命」，不擔心再有意外而被波及受傷，「無得驚㗎喎」。在附近居住的吳小姐到事發現場旁邊的伯公廟上香，稱幸有圍欄緩衝才未導致更嚴重死傷。

曾有貨車衝下 運署：如道路需改善會跟進

2015年12月8日，同一路段曾發生相似意外，一輛載有建築材料的貨車在卑利街落斜時懷疑煞車掣突然失靈，高速向士丹頓街衝落斜路，同樣撞向近伯公廟的石壆停下，兩人輕傷。運輸署回應稱，警方會就前晚意外調查，如發現道路環境需改善會適當跟進。

汽車會會長李耀培表示，涉事路段較斜，不適合泊車。他說，過往類似意外均發生在港島斜路，該些路段較舊，較難有大改動，建議運輸署在斜路劃雙黃線及豎立禁止泊車的路牌，並加強道路安全宣傳，警方亦應多加打擊斜路違泊問題。