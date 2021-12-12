昔留守者批徹底走數 再見碼頭不樂觀

憶「快樂抗爭」 人人各施所長研保留

袁智仁在訪問當日，走上香港大會堂上層眺望皇后碼頭舊址，感受甚深。他憶述，昔日天星皇后保育屬於「快樂抗爭」，與立法會前議員朱凱廸在內等留守者坐在推土機上，各施所長認真研討保留方案，市民對留守者十分支持。隨着2006年12月16日清晨，天星鐘樓頂部被吊機吊走，更加觸動保育人士神經，火苗亦在「保衛皇后」行動中燒得更盛。

稱林鄭到場氣傲 批古諮會無牙虎

他透露，當時保育人士推斷或要留守半年，多名專業人士出謀獻策，研究不拆碼頭的發展方案，有人則爭取為碼頭做歷史評級。皇后碼頭終在2007年5月被評為一級歷史建築，惟同年8月政府展開清拆行動，本港文物保育政策備受質疑，袁智仁稱《古物及古蹟條例》自1976年實施以來就無大改動，建築物列入擬評的準則亦不清，古諮會淪為「無牙老虎」。

袁又提到，時任發展局長林鄭月娥曾在清場行動前單槍匹馬走入碼頭，與留守者對談，他對林鄭態度印象深刻，「落嚟好心高氣傲，真係覺得自己好打得」。他批評，重置皇后碼頭是林鄭擔任問責官員起首個對公眾的承諾，不滿她以皇后碼頭事件及丁屋僭建風波樹立「好打得」名號，卻歷經14年、官至特首仍未兌現承諾，「一日佢在任做官就走唔甩，係佢永恆嘅負資產，搣唔甩」。

對於皇后碼頭能否及何處重置，袁智仁說其貴重之處在於與附近建築群聯繫，除反映現代主義建築外，更是英國殖民地時代象徵，是本港歷史十分重要的構成，是港人集體回憶，原址重置才是最佳保留方法。他感嘆，不知是否有機會再睹皇后碼頭風采，更時常想「究竟係朱凱廸出嚟（出獄）先？定碼頭重置先？」