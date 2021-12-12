天星鐘樓重置有望 皇后碼頭履諾無期 年初提案無下文 海濱會批屢不了了之

明報記者 何瑞芬

原稱海濱長廊重置 發展局：盼把握開通契機

原位於中環愛丁堡廣場對開的皇后碼頭，因中環灣仔繞道等工程於2007年被清拆，碼頭部分組件儲存在大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，一放便是14年。時任發展局長的現任特首林鄭月娥當年承諾重置碼頭，惟歷經兩次諮詢研究，最初原定2013年可重置的皇后碼頭至今仍無定案，現任局長黃偉綸於2019年繞道通車時承認無重置時間表。該局今年1月稱將考慮在海濱工程中重置。發展局近日再回覆本報查詢仍稱，希望探討能否把握未來維港兩岸更多海濱長廊陸續開通的契機，在合適沿海位置重置一個具備碼頭功能的皇后碼頭。

稱現工程無相關規劃 吳永順：今次係咪真？

發展局探討在海濱計劃重置皇后碼頭接近一年，當年反對清拆的海濱事務委員會主席吳永順近日接受本報查詢稱，委員會至今未接獲相關資訊，從未開會討論建議重置在哪個海濱，現時進行中的海濱工程亦無相關規劃，手上更無任何資料，難推測會在哪一個海濱計劃重置，更謂重置方案討論一次又一次均無影：「落到嚟（委員會討論），我都會問：今次係咪真㗎？」

吳永順批評，重置方案不了了之，會令坊間覺得政府信用度降低，強調政府的決心相當重要，並認為當局諮詢公眾後應盡快落實方案。他亦說重置皇后碼頭是一件麻煩事：「唔重置又好似『走數』，重置又唔知重置去邊，08年同16年都做咗討論諮詢，講完又唔做，點解仲要講？點解最後不了了之話唔可行？應該要解釋畀大家了解。」

政府分別在2008及2016年研究重置皇后碼頭，兩次均提出在中環9號和10號碼頭之間重置，皆胎死腹中。發展局回應本報查詢解釋，2011年完成中環海濱設計研究後，隨即在2016年就該方案展開公眾諮詢，惟公眾意見紛紜，當中因原址已填海及發展，原址重置現實上難以做到，內陸位置亦不可能有碼頭功能；亦有公眾認為9號及10號碼頭間已有足夠碼頭設施，在該處重置屬浪費資源。

海濱兩項目一兩年後上馬 未見「皇后」蹤影

翻查發展局已公布的13個維港海濱優化項目，其中8個在港島沿岸項目中有5個已開放，而東區走廊行人板道及東邊街北休憩用地計劃將於未來一兩年上馬，剩下的會展一帶的慶典主題區已完成研究，尚待拍板。優化項目並未見重置皇后碼頭蹤影。

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