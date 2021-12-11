【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽

【明報專訊】立法會選舉港島東選情激烈，4個候選人日前出席有線新聞嘅論壇，民建聯梁熙一直話自己喺港島成長，但就被地區常識題考起。主持人問佢西灣河碼頭嘅渡輪去邊，佢答「西灣河目前有好多唔同嘅交通，我哋一直爭取緊佢有地鐵」。事實係西灣河地鐵站喺梁熙出生嘅1985年啟用，同佢一樣年紀。梁熙嘅回應成為網上熱話，有網民噚日上載相片，話見過梁熙同立法會前主席曾鈺成一齊現身西灣河地鐵站出口拉票，笑佢：「唔係爭取緊的嗎？」
梁熙噚日喺facebook拍片「自抽」，企喺西灣河港鐵站解釋論壇情况，話因為係10秒快問快答，當時佢諗緊一直爭取嘅「小西灣」港鐵站，所以口快快出現蝦碌。
話想講「小西灣」 口快噏錯
梁熙喺論壇除被交通題考起，主持叫佢講出3間港島東醫院聯網嘅醫院，佢話有「東區醫院、柴灣醫院，同埋東華三院嘅醫院」。佢答啱兩個，因為香港係無「柴灣醫院」㗎！
另外3個候選人工聯會吳秋北、新民黨廖添誠、中科監察主席潘焯鴻都答錯交通題。吳秋北唔知由太古搭港鐵去觀塘最近係喺鰂魚涌轉車，佢答咗遠啲嘅北角。廖添誠就唔知電車成人車票係2.6元。潘焯鴻則唔知市區的士行西隧回程費係15蚊。佢噚日同Emily講因為唔搭的士，「99%揸車」，「我係選立法會議員，唔係選區議員」。