【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽

【明報專訊】立法會選舉港島東選情激烈，4個候選人日前出席有線新聞嘅論壇，民建聯梁熙一直話自己喺港島成長，但就被地區常識題考起。主持人問佢西灣河碼頭嘅渡輪去邊，佢答「西灣河目前有好多唔同嘅交通，我哋一直爭取緊佢有地鐵」。事實係西灣河地鐵站喺梁熙出生嘅1985年啟用，同佢一樣年紀。梁熙嘅回應成為網上熱話，有網民噚日上載相片，話見過梁熙同立法會前主席曾鈺成一齊現身西灣河地鐵站出口拉票，笑佢：「唔係爭取緊的嗎？」