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港聞
2021年12月11日星期六
港聞二
河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
話你知：社署指引着籌款避免誤導
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
警破PayMe詐騙集團 拘11人
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
違規營運派對房 男警判160小時社服
涉斬黑幫前坐館 11人落網
申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時
許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
七人車撞平治翻側8傷
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
DSE連續4年調整 10科取消SBA
尊子漫畫
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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