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DSE連續4年調整 10科取消SBA

【明報專訊】疫情窒礙學生學習進度，2023年中學文憑試（DSE）將修訂評核安排，是連續第四年調整。考評局昨宣布，生物、化學、物理等10科將取消2023年校本評核（SBA），中、英等4科SBA則精簡要求；另12科目公開試評核要求亦精簡，例如減少答題數目、部分題目由必答改為選答等。有中學校長說疫情影響學生學習，加上學界需處理多項改革，精簡DSE考核可減輕師生工作。

中英4科精簡要求

14個DSE科目除設公開試，亦有SBA，由學校科任教師評核學生表現，佔DSE全科成績10%至50%不等。早前考評局已公布取消2023年通識教育科獨立專題探究（IES），昨再交代其他科目SBA考核精簡安排。2023年DSE有10科取消SBA，相關科目其他卷別佔分比重將調高，其餘4科SBA評核要求則精簡（見表）。

校長倡檢視SBA免形式化

至於公開試安排，除中文科卷四口試早前已告取消，另有11科目的筆試或實習試安排有變，例如經濟科卷二取消丙部結構／文章式試題；歷史科卷一由必答題改為四選三；地理科卷一考核的實地考察單元由3個減至1個等。考評局公開考試委員會盼上述安排釋出教學時間，讓師生在學與教更具彈性。

創知中學校長黃晶榕說，疫情削減學習時間，加上學界需處理國安教育、公民與社會發展科等多項改革，「好多工作堆積到學校來」，認同考評局精簡2023年DSE考試。黃建議當局未來檢視SBA安排，稱其雖免學生「一試定生死」，惟學校落實時形式化，例如要求學生交功課、做匯報等，而非持續評估學生平日學習表現。他說有關做法形同增設校內試，令教師處理更多工作。

相關字詞﹕校本評核 中學文憑試

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