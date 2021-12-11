工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模

運房局：未與工廈業主達租務共識

社會房屋企業「要有光」2019年獲發展商新世界租出3幅鄰近西鐵天水圍站的地皮發展「光村」項目，城規會鄉郊及新市鎮規劃小組委員會昨討論其規劃申請，涉及南面、中間和北面3個地盤，佔地共約2.8萬平方呎。規劃署在會上稱，有關申請共收到298個反對意見，主要來自屏山鄉事委員會、村代表、長春社等，其中屏山鄧氏宗族稱「光村」南面地盤與聚星樓相當接近，不少原居民擔心影響風水。古蹟辦亦引述當區原居民表示，若「光村」獲城規批准，將關閉屏山文物徑。「光村」項目最終獲城規會通過。

原居民憂風水 光村增與聚星樓緩衝

「要有光」創辦人余偉業表示，明白當區原居民關注，整個「光村」項目已四度向城規會提出延期並修改，當中為回應地區關注，「光村」約佔地1.2萬呎的南面地盤將大幅修改，包括縮減發展規模，劃出一幅約4000平方呎的空地作為公共空間，並將「光村」南座與聚星樓的距離分隔至不少於15米；南面地盤亦會劃出5000多平方呎作露天庭園及興建一層高的活動室，以減低視覺影響，並增加「光村」南座與聚星樓的緩衝地帶，整個「光村」南座將只建19個單位，較原先計劃30個減少。

至於「光村」中間和北面地盤的規模變動不大，余偉業稱，經修改後「光村」整體單位數量將由100伙減少至87伙，認為有關方案已降低對區內古蹟建築物影響，又說在目前房屋問題嚴重下，冀有關修訂能平衡地區及社會的住屋訴求。