工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模

【明報專訊】政府去年12月宣布首個由工廈改建作過渡房，選址觀塘鴻圖道大偉工業大廈，並批出上限6150萬元的撥款，預料可提供116個單位，惠及約370人，原訂今年中動工。運輸及房屋局昨回覆證實，就觀塘大偉工業大廈改建過渡房的項目，負責的非政府機構和該工廈業主未能達成可行的租務安排，因而未能落實。另外，獲新世界租地發展的社會房屋「光村」昨獲城規會批准規申請，但為回應地區關注，「光村」縮減發展規模，單位數量由100減至87。
運房局：未與工廈業主達租務共識
社會房屋企業「要有光」2019年獲發展商新世界租出3幅鄰近西鐵天水圍站的地皮發展「光村」項目，城規會鄉郊及新市鎮規劃小組委員會昨討論其規劃申請，涉及南面、中間和北面3個地盤，佔地共約2.8萬平方呎。規劃署在會上稱，有關申請共收到298個反對意見，主要來自屏山鄉事委員會、村代表、長春社等，其中屏山鄧氏宗族稱「光村」南面地盤與聚星樓相當接近，不少原居民擔心影響風水。古蹟辦亦引述當區原居民表示，若「光村」獲城規批准，將關閉屏山文物徑。「光村」項目最終獲城規會通過。
原居民憂風水 光村增與聚星樓緩衝
「要有光」創辦人余偉業表示，明白當區原居民關注，整個「光村」項目已四度向城規會提出延期並修改，當中為回應地區關注，「光村」約佔地1.2萬呎的南面地盤將大幅修改，包括縮減發展規模，劃出一幅約4000平方呎的空地作為公共空間，並將「光村」南座與聚星樓的距離分隔至不少於15米；南面地盤亦會劃出5000多平方呎作露天庭園及興建一層高的活動室，以減低視覺影響，並增加「光村」南座與聚星樓的緩衝地帶，整個「光村」南座將只建19個單位，較原先計劃30個減少。
至於「光村」中間和北面地盤的規模變動不大，余偉業稱，經修改後「光村」整體單位數量將由100伙減少至87伙，認為有關方案已降低對區內古蹟建築物影響，又說在目前房屋問題嚴重下，冀有關修訂能平衡地區及社會的住屋訴求。