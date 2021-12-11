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膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制

【明報專訊】新冠疫情爆發接近兩年，限聚令下外賣數量大增。環保署昨公布，2020年每日棄置在堆填區的都市固體廢物量按年減少2.2%，但即棄餐具及膠袋棄置堆填區的數量大增，去年日均棄置804公噸膠袋及266公噸塑膠及發泡膠餐具，按年分別增4.7%及33%。至於廢物回收率則持續倒退，去年為28%，較2019年再降1個百分點，是自1997年以來最低。有環團稱去年棄置的即棄餐具相等於約194億件膠刀膠叉，批評政府缺有效遏止塑膠棄置措施，促盡速增膠袋徵費及淘汰即棄餐具。

都市固體廢物按年減2.2%

環保署昨公布新一份《香港固體廢物監察報告》，去年棄置於本港堆填區的固體廢物總量539萬公噸，每日平均量為14,739公噸，較2019年減少5.7%；其中涵蓋家居廢物和工商業廢物的「都市固體廢物」，去年棄置於堆填區的總量為396萬公噸，平均每日為10,809公噸，較2019年減少2.2%；而都市固體廢物人均棄置量，去年為每日1.44公斤，較2019年的1.47公斤為低；其中廚餘仍是去年都市固體廢物中最大的成分，佔30%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔24%及21%。署方稱，都市固體廢物棄置量下跌，相信部分原因是疫情影響本地消費及經濟活動。

環保署：塑膠廚餘先導計劃下回收增

不過，《報告》揭示去年棄置於堆填區的塑膠及發泡膠餐具的數量急增，日均棄置達266公噸，較2019年的200公噸增33%；而去年日均膠袋棄置量達804公噸，較2019年768公噸增加4.7%。

至於廢物回收率，去年為28%，較2019年再降1個百分點，是自1997年以來最低，亦是連續兩年低於三成；其中家居回收率跌破兩成大關，僅得19%，是有《報告》以來最差。不過環保署稱，隨着開展塑膠回收服務先導計劃，以及擴展廚餘收集先導計劃和社區回收網絡，回收作本地循環再造的塑料和廚餘量分別增加約27%和19%。

環團：外賣風盛 疫後廢塑恐飈

綠色和平表示，去年疫情下外賣數量急升，連帶膠餐具棄置量急增，促署方加快管制即棄餐具，2025年前全面管制膠餐具，並投放更多資源推動重用容器的配套，又說人均垃圾量已由環境局長黃錦星2012年上任的每日1.29公斤增至1.44公斤，形容減廢之路愈走愈遠，若環保政策持續滯後下，本港恐繼續陷入垃圾圍城的僵局。

綠惜地球表示，去年即棄塑膠餐具和膠袋棄置量失控增長，其中家居膠餐具棄置量按年增幅高達49%，由每日127公噸增至189公噸，家居廚餘棄置量亦增加8%，相信與疫情下市民更多時間在家工作及用膳，致即棄塑膠及廚餘棄置增加，憂疫情放緩後經濟活動回升，加上外賣風氣日盛，塑膠廢物量恐急速增加，建議當局盡速完成購物膠袋收費檢討，並收緊豁免，提高收費；以及盡速淘汰發泡膠即棄塑膠餐具，並推動重用餐具，從源頭減量。

明報記者

（城市保育）

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