港聞

港聞二

18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月

【明報專訊】現年58歲的繼父於2003年曾舔事發11歲長女X的私處5至10分鐘，去年在X質問下承認行為，今年2月向警方自首，他被控一項非禮罪。法官判刑時斥被告破壞女兒信任，且X去年向被告提出詢問，反映事件對X的長期影響，判他監禁3年，考慮他認罪及自首等，經扣減後總刑期為1年9個月。

官：事主多年後詢問 反映影響深

辯方求情稱，被告移居香港後，為家中經濟之柱，一家相處融洽。事發時被告曾喝酒，當他意識到自己做錯後已立即停止，且事發不長約5至10分鐘，他事後亦後悔。事件揭發後被告亦與妻子離婚。

控方案情指出，被告1995年與X的母親Y結婚，1996年誕下X的同母異父妹妹，一家四口於珠海同住，並先後來港定居。2003年7月，被告、X及妹妹暑假來港探望Y，一同住在香港仔的單位。8月某日晚上，Y在外工作。當X與妹妹準備睡覺，被告走向她們的牀邊，脫去X的長褲及內褲，擘開其雙腿，舔X私處5至10分鐘後走開。

去年，X在家人面前就非禮一事質問被告，被告直認不諱，其後收拾行李及搬走，並請X於被告父母離世後才報警，X答應。

今年2月13日，被告致電Y說準備好自首。X於兩日後報警，被告同日到警署自首。被告在警誡下承認曾非禮X。

【案件編號：DCCC 430/21】

相關字詞﹕區域法院 非禮 繼父

上 / 下一篇新聞

河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
話你知：社署指引着籌款避免誤導
話你知：社署指引着籌款避免誤導
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
警破PayMe詐騙集團 拘11人
警破PayMe詐騙集團 拘11人
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
違規營運派對房 男警判160小時社服
違規營運派對房 男警判160小時社服
涉斬黑幫前坐館 11人落網
涉斬黑幫前坐館 11人落網
申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時
申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時
許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針
許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
七人車撞平治翻側8傷
七人車撞平治翻側8傷
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
DSE連續4年調整 10科取消SBA
DSE連續4年調整 10科取消SBA
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長