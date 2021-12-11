18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月

官：事主多年後詢問 反映影響深

辯方求情稱，被告移居香港後，為家中經濟之柱，一家相處融洽。事發時被告曾喝酒，當他意識到自己做錯後已立即停止，且事發不長約5至10分鐘，他事後亦後悔。事件揭發後被告亦與妻子離婚。

控方案情指出，被告1995年與X的母親Y結婚，1996年誕下X的同母異父妹妹，一家四口於珠海同住，並先後來港定居。2003年7月，被告、X及妹妹暑假來港探望Y，一同住在香港仔的單位。8月某日晚上，Y在外工作。當X與妹妹準備睡覺，被告走向她們的牀邊，脫去X的長褲及內褲，擘開其雙腿，舔X私處5至10分鐘後走開。

去年，X在家人面前就非禮一事質問被告，被告直認不諱，其後收拾行李及搬走，並請X於被告父母離世後才報警，X答應。

今年2月13日，被告致電Y說準備好自首。X於兩日後報警，被告同日到警署自首。被告在警誡下承認曾非禮X。

【案件編號：DCCC 430/21】