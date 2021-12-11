港聞

港聞二

控性侵13歲同學 美籍男生罪脫

【明報專訊】案發時14歲的美籍男學生，涉在前年強迫13歲女同學替他口交、發生性行為等，他否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、非法性交、及以威脅促致他人作非法的性行為共4罪受審，昨在東區裁判法院被裁定全部罪名不成立，兼得訟費。

事主認曾諮詢遭性侵朋友

現年17歲的被告，被控於前年4至5月期間某天，在香港島某個會所的2樓男淋浴間，向當時13歲的X作出嚴重猥褻行為，以及同時段的另外兩天，兩度在港島另一會所與X非法性交；另被控同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台聲稱不會離開上址，促使X作非法的性行為。

裁判官梁嘉琪裁決時指出，女事主X在辯方盤問下承認，身邊一名朋友曾遭性侵，故審訊前曾與該朋友談及本案，雖然對方不知案件詳情，但曾就如何應對辯方律師給予建議，梁官憂慮X或在無意識下受人影響，影響證供質素。

梁官續稱，X聲稱事後有失眠、抑鬱等創傷後遺症，惟辯方呈堂的截圖顯示，X於案發後在社交媒體上發布參與遊艇派對的照片，當時身穿比堅尼的X站在被告身旁，加上X事後如常上學，審訊前亦在媒體上發布慶祝萬聖節的照片，梁官認為與其說法不符。另外X否認與被告有親密關係，錄取口供的同學卻稱聽聞二人有約會，兩者有矛盾之處，法庭不能穩妥地依賴X的證供。

【案件編號：ESCC 1319/21】

相關字詞﹕罪名不成立 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 與16歲以下女童非法性交

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