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羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗

【明報專訊】美國總統拜登及其政府發起的「民主峰會」周五舉行第二日峰會，前香港眾志主席羅冠聰在本港時間昨晚約8時40分發表預錄演說。羅冠聰批評去年實施的《港區國安法》摧毁公民社會，令香港由全亞洲最自由城市沉淪成「威權警察都市」。特區政府昨晚發稿強烈譴責有關香港的「失實言論」，稱羅只是逃犯，而非受到他口中的「迫害」。外交部駐港特派員公署亦發表聲明批評華府打「香港牌」危害中國國家安全，「強烈譴責和堅決反對」美方邀請「反中亂港分子」羅冠聰參加民主峰會，稱「卑鄙的『政治鬧劇』注定失敗收場」。

羅冠聰的預錄演說在「保護人權」與「鞏固民主及對抗專制」兩個討論環節之間的過場發表，長約3分鐘。羅提到港區國安法徹底摧毁了公民社會，並謂多名民主派人士如前香港眾志秘書長黃之鋒，港大法律學院前副教授戴耀廷及壹傳媒創辦人黎智英等正在獄中，並面臨最高刑罰終身監禁的審訊。他又稱，其個人經歷顯示，這個曾被認為是全亞洲最自由的城市，如何在他們眼前沉淪成「威權警察都市」（authoritarian police state）。

羅：中國已滲透國際金融娛樂領域

羅冠聰強調，民主退潮對他來說不是抽象理論，而是切身而痛苦的故事。他說新疆和西藏都面臨類似香港的經歷，又謂台灣民眾每日可能要面對突如其來軍事侵略。他指控中國早已滲透到國際金融市場以至娛樂事業等各領域，質疑自由社會缺乏合作對抗的決心，國際社會過去欣然接納中國崛起，但沒建立與之制衡的機制，故政治家及公民社會領袖須合作，運用所有資源，確保民主復興是最優先目標。

他預料部分人可能害怕得罪中國國家主席習近平，或不希望放棄中國市場，又或未注意到民主價值所受威脅，「但這正是我們失敗、必須改變的原因」。演說最後羅冠聰以廣東話稱「我地唔係因為見到希望先堅持，而係因為堅持先見到希望，香港人，加油」作結。

政府指羅「棄保潛逃」非受迫害

特區政府昨晚發稿強烈譴責有關香港的失實言論，稱「羅冠聰並沒有如他所指般受到『迫害』，而是一名逃犯，在港涉嫌干犯刑事罪行後公然棄保潛逃，毫無誠信可言」，又稱一如所料，羅的發言「完全罔顧事實、顛倒黑白，無視中央對香港特區的全面管治權，肆意詆毀中央制定並在香港特區頒布實施的《香港國安法》，亦無恥地跟隨部分西方政客慣用的劇本，對中國作出無稽的指控」，稱對其言論必須予以嚴厲譴責，又指美國舉行所謂「民主峰會」並邀羅發言，其抹黑中國、抹黑香港特區的意圖昭然若揭。

翻查資料，羅冠聰去年6月離港時未見有控罪在身，警方去年7月以涉違國安法通緝羅冠聰等6名流亡者，後就六四集會案向法庭申請對羅的拘捕令。

另外，外交部駐港特派員公署亦以發言人名義發表聲明，「針對美國舉辦所謂『領導人民主峰會』並邀請反中亂港分子羅冠聰之流參加，為其兜售歪理邪說提供平台」，表示強烈譴責和堅決反對。發言人批評美方行徑再次暴露其操縱「民主」工具服務一己私利的虛偽面目，「這種卑鄙的『政治鬧劇』注定失敗收場」。發言人炮轟美國「將一個在逃嫌犯奉為嘉賓、捧上講台」，「支持香港是假，為反中亂港分子撐腰張目是真，其見不得香港治和中國好、千方百計阻撓香港撥亂反正進程的狼子野心和打『香港牌』危害中國國家安全的政治劣行昭然若揭」。

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