男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣

【明報專訊】周四確診新型冠狀病毒的37歲男病人周二由屬A組指明地區美國抵港，昨確認帶有Omicron變種病毒，是香港第5宗Omicron個案，患者在抵港採樣時檢出陽性，未有流入社區。政府昨公布12月13日（周一）凌晨零時起，對從美國抵港者實施最嚴格檢疫要求，21天內曾逗留美國的抵港香港居民須先到竹篙灣檢疫中心強制檢疫7天，其間每天檢測，之後坐專車到指定檢疫酒店強制檢疫14天，並於抵港第26天到社區檢測中心強制檢測。
昨增4輸入 3宗L452R
本港昨新增4宗新冠輸入個案，其中3宗涉L452R變異病毒株，其餘一宗變異病毒株檢測結果待定。一名涉L452R的57歲男病人居碧瑤灣，於3月和4月共打兩劑復必泰疫苗，上月18日離港經新加坡往越南，其後從越南經航班CX764周三（8日）抵港，在機場檢測呈陽性，無病徵，對N501Y和E484K呈陰性。其餘涉L452R個案是27和48歲兩名女患者，均在越南打兩針阿斯利康疫苗；另有1名15歲男患者10月20日在英國打一針復必泰，11月20日經BA027從英抵港，於尖沙嘴華美達華麗酒店確診。昨另有少於5宗初陽個案。
政府昨公布，按全球疫情發展，周一凌晨零時起指明古巴、科威特和列支敦士登為A組指明地區。國泰航空營運周三（8日）由越南胡志明市飛抵香港的航班（CX764）有3名乘客經抵港檢測而確診，衛生署引用第599H章，禁止國泰航空營運的客機在本月10日至23日期間從胡志明市着陸香港。
衛生防護中心稱去年12月至今年6月共錄得5609宗新冠狀病毒確診個案，當中393宗涉變種病毒。中心發言人表示，本港錄得變種病毒個案後，並無出現大量變種病毒感染個案，亦沒有在社區持續傳播。