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港聞二

通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤

【明報專訊】特首林鄭月娥早前談及與內地通關安排時表示，預料商務及公務人士會成為優先豁免群組，同時會為有「迫切需要」者申請通關配額。據本報了解，除商務及公務人士外，當局亦擬有恩恤安排，容許市民申請返回內地處理白事，但必須提供文件證明，而初期的通關配額料每日只有1000個。創新及科技局長薛永恒則透露，正與內地當局商討兒童能否獲得豁免。

廠商會爭每日3000配額

商界對通關配額需求極大，廠商會會長史立德回覆本報查詢時稱，據他了解，商務人士屬優先群組，但未知配額的分配方式。他強調，初期若只有1000個配額，肯定不足夠，最理想是2000至3000個，透露早前與商務及經濟發展局官員會面時，有建議每日提供2000至3000個配額，引述政府稱「積極考慮」。他亦希望當局開放申請配額時，能夠提供較長的周期供選擇，如至少應有10至14日，不要讓市民逐日申請，以免引起混亂。

據本報了解，通關初期的配額約為1000個，不排除其後因應情况逐步增加。

外界也關心兒童沒有智能手機，未能申請健康碼，一旦通關會否獲得豁免。創新及科技局長薛永恒接受網媒「香港01」訪問時稱，正與內地當局商討有關問題，但他表示，小童亦有感染風險，若獲豁免申請健康碼，會增加兩地聯防聯控的壓力，呼籲家長可以提供手機給小童掃碼。

（新冠疫情）

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