港聞

港聞二

許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針

【明報專訊】國際醫學期刊《刺針‧傳染病學》發表有關科興疫苗的臨牀測試，發現接種兩劑科興疫苗後6個月免疫反應下降，而接種第三劑科興疫苗後6個月，血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）跌至非常低。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，打完第三針科興疫苗後，隨後半年或要打第四針。

《刺針‧傳染病學》發表有關科興疫苗的臨牀測試，參與者包括內地江蘇省18至59歲成人及在河北省60歲及以上者，以不同劑量疫苗、打針間隔日數分組。研究結果顯示，在600名受訪者有540人打了3針科興，當中五成人打第二針後兩個月打第三針，另外五成人打第二針後8個月打第三針；在接種組別的人中，打完兩針3微克（μg）劑量科興疫苗6個月後，中和抗體水平下降至接近或低於血清陽性閾值，其血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）跌至3.9和6.8。

打3針 半年後GMT跌

研究亦顯示，打第一針後14日注射第二針組別，以及打第一針後28日注射第二針的組別，兩組打第三針後6個月，其GMT均衰減至接近陽性閾值，GMT分別跌至9.2和10。

許樹昌表示，現不能確定GMT達多少才屬安全水平，但知道GMT愈多愈好。他說參考有關研究，打完第三針科興疫苗後半年GMT顯著下跌，認為打第三針科興後半年或要打第四針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據世衛專家小組早於10月提出觀點，打3針滅活疫苗才算完成接種，認為政府現階段已可開放任何18歲或以上、打兩針科興疫苗已6個月人士，亦可打第三針，而若接種中心等有空間，下一階段亦應讓18歲或以上、已打兩針復必泰人士可打第三針。

上兩月兩青年打針後面癱

另外，根據新冠疫苗安全監察報告，10月及11月均出現青少年注射新冠疫苗後面癱的個案，10月有一名14歲青少年，11月則有一名15歲青少年，兩者料均注射復必泰疫苗。

在11月期間，衛生署接獲18宗打針後懷疑患貝爾面癱的報告，涉11男、7女，年齡介乎15至93歲，當中12人曾打科興疫苗，6人曾打復必泰疫苗，並接獲13宗打針後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案；另有一名66歲女子7月打一針復必泰後16日離世，解剖證實死因是心肌炎，死者亦患有肺炎，專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情况出現分歧，因此無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
話你知：社署指引着籌款避免誤導
話你知：社署指引着籌款避免誤導
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
警破PayMe詐騙集團 拘11人
警破PayMe詐騙集團 拘11人
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
違規營運派對房 男警判160小時社服
違規營運派對房 男警判160小時社服
涉斬黑幫前坐館 11人落網
涉斬黑幫前坐館 11人落網
申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時
申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月
18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
七人車撞平治翻側8傷
七人車撞平治翻側8傷
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
DSE連續4年調整 10科取消SBA
DSE連續4年調整 10科取消SBA
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長