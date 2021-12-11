許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針

《刺針‧傳染病學》發表有關科興疫苗的臨牀測試，參與者包括內地江蘇省18至59歲成人及在河北省60歲及以上者，以不同劑量疫苗、打針間隔日數分組。研究結果顯示，在600名受訪者有540人打了3針科興，當中五成人打第二針後兩個月打第三針，另外五成人打第二針後8個月打第三針；在接種組別的人中，打完兩針3微克（μg）劑量科興疫苗6個月後，中和抗體水平下降至接近或低於血清陽性閾值，其血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT）跌至3.9和6.8。

打3針 半年後GMT跌

研究亦顯示，打第一針後14日注射第二針組別，以及打第一針後28日注射第二針的組別，兩組打第三針後6個月，其GMT均衰減至接近陽性閾值，GMT分別跌至9.2和10。

許樹昌表示，現不能確定GMT達多少才屬安全水平，但知道GMT愈多愈好。他說參考有關研究，打完第三針科興疫苗後半年GMT顯著下跌，認為打第三針科興後半年或要打第四針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據世衛專家小組早於10月提出觀點，打3針滅活疫苗才算完成接種，認為政府現階段已可開放任何18歲或以上、打兩針科興疫苗已6個月人士，亦可打第三針，而若接種中心等有空間，下一階段亦應讓18歲或以上、已打兩針復必泰人士可打第三針。

上兩月兩青年打針後面癱

另外，根據新冠疫苗安全監察報告，10月及11月均出現青少年注射新冠疫苗後面癱的個案，10月有一名14歲青少年，11月則有一名15歲青少年，兩者料均注射復必泰疫苗。

在11月期間，衛生署接獲18宗打針後懷疑患貝爾面癱的報告，涉11男、7女，年齡介乎15至93歲，當中12人曾打科興疫苗，6人曾打復必泰疫苗，並接獲13宗打針後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案；另有一名66歲女子7月打一針復必泰後16日離世，解剖證實死因是心肌炎，死者亦患有肺炎，專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情况出現分歧，因此無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。

（新冠疫情）