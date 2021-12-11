港聞

港聞二

申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時

【明報專訊】港康碼系統昨早9時開通，登入網站雖然不用兩分鐘，但有市民等待一小時後始收到識別碼以啟動帳戶，也有不諳英文的長者填入密碼時有困難，亦有長者誤以為政府昨天派電話。創新及科技局表示，截至昨晚9時，超過18.7萬名市民申請註冊港康碼，當中約3.5萬人啓動帳戶，形容系統運作暢通；社區組織協會則籲簡化密碼為全數字。

港康碼昨早9時開通，記者測試登入不用兩分鐘進入系統，其後有約45分鐘時間填寫個人資料等，登記後會收到附有個人識別碼的短訊，以啟動港康碼帳戶。不少市民就登記事宜向區議員求助，昨天開放兩個辦事處協助登記的葵青區議員盧婉婷稱，昨早有約30名居民要求協助，反應較預期冷淡，估計部分人未知悉詳情，及未正式通關所致。

長者以為派手機 失望而回

盧稱有居民登記帳戶1小時後才收到個人識別碼，批評時間太長；74歲沒有智能電話的吳先生稱，從新聞得悉港康碼開始登記，誤以為政府昨起派發智能電話，故到盧的議員辦事處求助，得悉派手機措施仍未實行，稱有點失望。

陳先生昨亦到議辦要求協助登記港康碼，仍未接種疫苗的他稱不了解通關安排：「見到人整（港康碼），所以我都整」；即使有職員協助，他仍覺得登記手續「很麻煩」。

盼回內地求醫長者：

無人協助 沒信心自行入密碼

有組織昨安排人手協助長者登記，69歲任職清潔工的麥女士，8月接種疫苗後手腳僵硬及疼痛，多次求醫未能確定病因，她說本地醫療檢查費用昂貴，希望盡快回內地求醫。她有智能電話，但只懂「打出打入」，昨在社協社區組織幹事吳衛東協助下申請港康碼。

吳代麥女士填資料及上載住址證明大致暢順，其後麥女士自行設定帳戶密碼時多次「卡關」，政府要求8位數密碼需包含大小寫字母、數字和字符至少各1，惟她不懂英文，未能分辨大小楷，加上其間需多次切換鍵盤，試了4次才能正確輸入，最終花近35分鐘、約5時半才提交申請並獲確認，惟至晚上10時仍未收到識別碼以啟動帳戶。麥女士嘆登記程序難明，「咁多嘢真係唔識、唔會記得」，又說若無人協助，沒有信心日後可自行輸入密碼登入系統。

吳衛東稱登記過程複雜，「連我哋都會出錯」，預料大部分長者均需協助才能登記。他說長者記性差，難辨符號字母，籲政府簡化密碼至純數字。他認為需要輸入的資料太多，長者難理解，建議政府可以上載身分證照片代替手動輸入資料。

薛永恒：送手機進度理想

對於有申請人需時甚久才收到驗證碼，創科局回覆稱，系統需確認申請人個人資料再發送個人識別碼，等候時間受申請數量、後台所需時間影響。創科局長薛永恒昨稱，有電訊公司及慈善團體願意送出智能手機，當局正與他們積極商討，最終會送出過萬部智能手機，形容進度非常理想。

明報記者

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
運房局：未研粵車南下 專家：應設配額
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
許正宇：「理財通」將研逐步擴闊
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
生科股上市特殊待遇 中銀倡擴至其他新經濟
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」
話你知：社署指引着籌款避免誤導
話你知：社署指引着籌款避免誤導
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕
警破PayMe詐騙集團 拘11人
警破PayMe詐騙集團 拘11人
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
羊村繪本案 辯方爭議由國安官審 官押後交國安官處理
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
旁聽者用手機 官警告收機查上線時間
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
打鼓嶺農場4幼羊被殺 一僅剩頭部
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素
違規營運派對房 男警判160小時社服
違規營運派對房 男警判160小時社服
涉斬黑幫前坐館 11人落網
涉斬黑幫前坐館 11人落網
許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針
許樹昌：打第三針科興後半年 應打第四針
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
通關初期每日1000配額 料白事可獲恩恤
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
男子確診第5宗Omicron 周一起美國返港者須入竹篙灣
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
綁架外傭少主案 有案底男子提堂
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
已結業豪華戲院欠租11年 業主入稟追討410萬
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
羅冠聰批港淪威權警察市 政府轟失實 羅「民主峰會」發言 外交部公署：美政治鬧劇注定失敗
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
控性侵13歲同學 美籍男生罪脫
18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月
18年前舔11歲女私處 自首繼父囚21月
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
報稱燕麥片貨櫃 檢2300萬大麻花
七人車撞平治翻側8傷
七人車撞平治翻側8傷
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
膠餐具棄置增1/3 回收率23年最低 廢膠袋升4.7% 環團促加快管制
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
工廈過渡房告吹 天水圍「光村」縮規模
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
大坑西邨獲有條件批准重建 須4年內推展
DSE連續4年調整 10科取消SBA
DSE連續4年調整 10科取消SBA
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】爭取西灣河要地鐵 梁熙站前自抽
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】赴潘焯鴻節目「扮卿姐」 梁翊婷：約咗兩個幾月
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】選委界論壇 林順潮：生唔到好多時係女士問題
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長
【Emily】推廣優質旅遊 姜濤Phoebus做一日店長