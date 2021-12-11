申港康碼考起長者 不諳英文難設密碼 首日18.7萬人申請 等識別碼一小時

港康碼昨早9時開通，記者測試登入不用兩分鐘進入系統，其後有約45分鐘時間填寫個人資料等，登記後會收到附有個人識別碼的短訊，以啟動港康碼帳戶。不少市民就登記事宜向區議員求助，昨天開放兩個辦事處協助登記的葵青區議員盧婉婷稱，昨早有約30名居民要求協助，反應較預期冷淡，估計部分人未知悉詳情，及未正式通關所致。

長者以為派手機 失望而回

盧稱有居民登記帳戶1小時後才收到個人識別碼，批評時間太長；74歲沒有智能電話的吳先生稱，從新聞得悉港康碼開始登記，誤以為政府昨起派發智能電話，故到盧的議員辦事處求助，得悉派手機措施仍未實行，稱有點失望。

陳先生昨亦到議辦要求協助登記港康碼，仍未接種疫苗的他稱不了解通關安排：「見到人整（港康碼），所以我都整」；即使有職員協助，他仍覺得登記手續「很麻煩」。

盼回內地求醫長者：

無人協助 沒信心自行入密碼

有組織昨安排人手協助長者登記，69歲任職清潔工的麥女士，8月接種疫苗後手腳僵硬及疼痛，多次求醫未能確定病因，她說本地醫療檢查費用昂貴，希望盡快回內地求醫。她有智能電話，但只懂「打出打入」，昨在社協社區組織幹事吳衛東協助下申請港康碼。

吳代麥女士填資料及上載住址證明大致暢順，其後麥女士自行設定帳戶密碼時多次「卡關」，政府要求8位數密碼需包含大小寫字母、數字和字符至少各1，惟她不懂英文，未能分辨大小楷，加上其間需多次切換鍵盤，試了4次才能正確輸入，最終花近35分鐘、約5時半才提交申請並獲確認，惟至晚上10時仍未收到識別碼以啟動帳戶。麥女士嘆登記程序難明，「咁多嘢真係唔識、唔會記得」，又說若無人協助，沒有信心日後可自行輸入密碼登入系統。

吳衛東稱登記過程複雜，「連我哋都會出錯」，預料大部分長者均需協助才能登記。他說長者記性差，難辨符號字母，籲政府簡化密碼至純數字。他認為需要輸入的資料太多，長者難理解，建議政府可以上載身分證照片代替手動輸入資料。

薛永恒：送手機進度理想

對於有申請人需時甚久才收到驗證碼，創科局回覆稱，系統需確認申請人個人資料再發送個人識別碼，等候時間受申請數量、後台所需時間影響。創科局長薛永恒昨稱，有電訊公司及慈善團體願意送出智能手機，當局正與他們積極商討，最終會送出過萬部智能手機，形容進度非常理想。

明報記者

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