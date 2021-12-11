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男警性侵6女童改囚5年 判辭：警員違法屬加刑因素

【明報專訊】時任毒品調查科男警員2017至2018年間性侵在社交媒體結識的6名11至14歲女童，早前承認非禮及與未滿16歲兒童非法性交等8罪，年初在區域法院被判囚3年10個月，律政司提出刑期覆核，上訴庭改判監禁5年，前男警須即時再服刑。上訴庭昨日頒下判辭，表示原有刑期不足以反映刑責，特別提到警員在維護法律上扮演重要角色，即使答辯人無利用警員身分犯案，警員違法仍須判以具阻嚇刑罰，以儆效尤，警員身分屬加刑因素。

上訴庭判辭形容本案是性質差劣、透過社交媒體干犯的戀童案，而本案答辯人余俊鑫（35歲）透過平台結識女童後與她們發展「浪漫關係」，繼而多次犯案，涉及多名受害人，答辯人與她們的年齡差距之大均屬加刑因素。

指沒利用警員身分 亦違背公信

應控更重罪交高院審

判辭提到，原審法官並無因答辯人是警員而加刑是有錯，並引述《警隊條例》指警員在任何時候都在當值，故警員違法須判以具阻嚇刑罰，維持大眾對警隊的信心，即使答辯人無利用警員身分犯案，其行為無恥及令人震驚，嚴重違反職責，違背公眾信任，警員身分無疑屬加刑因素。

判辭認為本案理應交付高等法院處理，當中部分情節更應控以更嚴重罪行，最終在區域法院審理，最高只可判監7年，考慮答辯人認罪獲三分之一扣減、被覆核後須再次服刑，遂改判監5年。

【案件編號：CAAR4/21】

相關字詞﹕戀童 上訴庭 刑期覆核 毒品調查科 與16歲以下女童非法性交 非禮 警員犯法

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