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港聞二

辯方質疑拉人應叫「別走」 開槍警：叫「走」欲嚇退對方

【明報專訊】前年11月11日，綽號「熊仔餅」的周柏均在西灣河中槍，他與另一青年涉企圖搶槍，案件昨日在區院續審。辯方質疑開槍警員聲稱要拘捕白衣男，應叫他不要走，但當時卻呼喝着他「走」。警員解釋因感非常危險，高叫欲嚇退白衣男，「想佢哋全部都走」，但白衣男向前走，故瞬間決定上前拘捕他。控方完成舉證，法官謝沈智慧裁定兩人3罪表證成立，案件下周一（13日）續審。

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）否認故意阻撓警員A及企圖搶槍，周另否認企圖從羈押下逃脫。辯方昨繼續盤問，問警員A為何用槍指向沒持武器的白衣男，A回答過往有落單警員被包圍，遭十多人襲擊重傷。辯方遂指出，A拔槍不是因為白衣男的動作，亦非因為附近的人構成危險，是單憑他回憶之前情况而拔槍，A一概否認。A又不同意辯方形容胡是撥開A的手、沒捉其手及沒搶槍。A重申有黑衣人令他受威脅，他拔槍後有持棍者被嚇退。

警司：中途掉手銬 續見A被圍聞3巨響

警司B出庭供稱，當日與A步行途中，曾折返拾回掉了的手銬，其間他和A相隔一段距離。B到場目擊胡和另一人包圍A，其間聽到一聲巨響。兩男子繼而向A箍、扯、打施襲，B拔出警棍為A解圍，之後聽見兩下巨響。B制服跌倒的胡，A則制服周。B留意到周流血，評估後相信現場開過槍，要求增援。B稱救護車到達時，周就站起來，B着周不要站立，而周曾向A示意想除下背囊，繼而逃跑和被制服。

庭上讀出警長2229的書面供辭，他表示從A手中接手按着周的上身，他叫周伸手，周沒回應。警長於是翻轉周的身體，着他坐起，他起初見周背部沒流血，惟扶起周肩膀才發現他右邊腰間和地面有血，他將周平躺及問他情况，周望着他，沒發聲。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 阻差辦公 企圖在合法羈押下逃脫 企圖搶劫 大三罷 西灣河開槍 反修例運動

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