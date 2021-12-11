指「一事跟一事」致八旬翁不治 專家：護士錯姿勢拔喉致不可迴轉

死者祁枝（終年83歲）於2016年5月19日入院，同月30日不治。法醫馬宣立前日供稱，事主死因是急性心臟病發、冠動脈退化或硬化。

指若骨科術前詢心臟科 未必開刀

心臟科專科醫生王國耀（圖）昨日以專家證人身分作供，他說事主長期有心血管問題，曾於2016年4月放置血管支架，案發時需入院做電腦掃描，惟因跌倒而要接受髖關節骨科手術，若術前曾有心臟科醫生評估風險，未必會做手術。王補充，若當時做骨科手術前有使用防血栓藥物，令事主血液變稀，或可防止急性心臟病發。

王國耀說，手術後不知什麼原因，事主血色素偏低，醫療團隊為他輸血，惟因其心血管、心臟有問題，更易造成「心衰」。其後事主的心肌酵素上升，出現心肌梗塞，心臟功能只有三成，小便量亦偏低，被送入深切治療部。王表示，其後醫療團隊為事主插上三腔血液透析導管為他以洗腎，事主情况其後轉趨穩定，毋須洗腎，可以返回病房，並為他拔喉。

負責拔除導管的男護士何諾晞早前供稱不知要採用「頭高腳低」 的方式拔喉。王國耀在庭上指出，正確姿勢為「頭低腳高」及呈30度，以防止空氣栓塞，可是涉案男護士以錯誤姿勢拔除導管，令事件去到「不可迴轉嘅地步」。王形容今次是有一連串事故發生，「一事跟一事」，最終導致死者死亡。

護理學者：以前多由資深者拔喉

另外，中大醫學院那打素護理學院副院長車錫英供稱，以前拔除導管，會有較資深的同事在旁協助，不排除現時醫院的工作量過多。死因研訊主任問及拔喉事故是否常見。車錫英稱，此類工作多交由資深同事做，而現時醫護人員年資普遍不長，且一直有人手不足、病人輪候時間長、病牀爆滿等問題，形容「係制度上嘅問題」。聆訊下周一（13日）續。

【案件編號：CCDI 303/16】

明報記者

（死因研訊）