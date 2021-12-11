醫管局盈餘5億跌八成六 最高薪5人人工2880萬

員工成本、醫療物品、設備支出皆增

年報羅列醫管局最高薪行政人員酬金，最高薪的是行政總裁高拔陞，年薪是616.5萬，其次是九龍中聯網總監盧志遠及港島東聯網前總監陸志聰，年薪均為581.6萬元，另外新界東聯網前總監羅思偉及九龍東聯網總監譚錦添年薪則分別是554.6萬及549.7萬。醫管局5名最高薪酬行政人員薪酬總額約2880萬，較上一個年度增加約60萬。

醫管局回覆表示，5名最高薪酬行政人員薪酬增幅主要因為計算了行政總裁一整年的薪酬，以及行政人員的增薪點。

香港病人政策連線主席林志釉認為，假如醫管局尚有盈餘，加薪是無可厚非，不過他關注會否有「肥上瘦下」的問題，「如果全體加幅一樣，是無可厚非，但如果高層的加幅高於底層，就應該要有合理解釋」。

另外，根據年報，2020至2021年度，醫管局醫生及護士總人數均有上升，本年度有6906名醫生及29736名護士，比對上一個年度分別增加225人及779人。